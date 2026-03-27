Vuelve la polémica de las líneas rojas en Semana Santa de Sevilla: “Los sevillanos sabemos movernos”

En la tarde de este viernes, los primeros nazarenos tomarán las calles de Sevilla. Es un día grande en Pino Montano y el Polígono Sur, pero también en el centro de la capital. A solo unas horas de que todo comience, la ciudad se prepara para sus días grandes y prepara los últimos detalles para que todo esté perfecto.

Los operarios del Ayuntamiento de Sevilla trabajan a contrarreloj para llenar el centro de líneas rojas. Estas pintadas, que el sevillano conoció hace ya algunas cabalgatas de Reyes, se han convertido en un elemento más del paisaje de la Semana Santa de Sevilla, que se completa con carteles que prohíben las sillitas o que impiden a la ciudadanía parar en algunas esquinas.

Chapineros, la esquina de Francos con la Cuesta del Rosario o Sierpes son algunos de los puntos claves en los que los tapones están ya llenas de marcas para el mejor discurrir de las personas durante los próximos 10 días. “La Semana Santa tiene su orden, los sevillanos sabemos de que hablamos”, asegura Jose, un joven cofrade. Como él, Antonio pone en duda la “utilidad” de las líneas, especialmente cuando la bulla tome las calles y la única iluminación que haya en algunas vías sea la de los cirios de los nazarenos o los candeleros de los pasos.

Las situaciones más complejas de fan especialmente en las calles más estrechas de la ciudad o en plazas como la del Salvador por las que discurren un elevado número de hermandades. “Por aquí es imposible moverse”, asegura Antonio, bajo un cartel que impide la utilización de sillas, en uno de sus puntos más habituales.

División de opiniones por las marcas rojas

Las opiniones respecto a esta decisión del Consistorio son diversas. “Todo lo que sea para evitar caídas y tumultos, lo veo perfecto”, defiende Elena, que confía en que la gente las respete para que no haya que lamentar ningún problema. En total, el plan de seguridad municipal de cara a la Semana Santa incluye dos kilómetros de delineaciones en distintos puntos del Centro.

Entre las líneas y los aforamientos, los sevillanos lo tienen claro: “Puestos a preferir, prefiero las pintadas, las vallas nos limitan mucho más”. “Lo de las vallas es feísimo y yo creo que en vez de servir para seguridad, ocurre lo contrario porque te encierra y en un momento dado no puedes salir a ningún sitio”, lamenta Antonio.

Este año el Ayuntamiento, la Policía Nacional y el Consejo de Hermandades y Cofradías han coincidido en la importancia de evitar las vallas, que el año pasado se convirtieron en la principal polémica de la Semana Santa, lo máximo posible. Aunque hay algunas diferencias en el discurso -el presidente de la institución cofradiera, Francisco Vélez, puntualizó que se colocarán si hay “necesidades de seguridad”- todos insisten en buscar métodos alternativos a este tipo de aforamientos.