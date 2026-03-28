La Misión exige medidas “para salvaguardar su dignidad” y avisa que fue “muy serio”: alcohol, cristales rotos y faltas de respeto

A la Hermandad de La Misión la recibió una gran botellona muy cerca de su parroquia. En plena noche de Viernes de Dolores, muchas personas se congregaron con cubatas en la mano al paso de la cofradía. Tras lo ocurrido, la Junta de Gobierno de la corporación ha declarado este sábado que se ha tomado "muy en serio" este asunto y ha anunciado "estudiará y promoverá cuantas medidas sean oportunas para procurar que situaciones semejantes no vuelvan a repetirse en el futuro".

"Como pudo comprobarse, en dicha zona se daba una concentración de público en la que el consumo de bebidas alcohólicas, la presencia de cristales rotos y el ambiente general no favorecieron el recogimiento, la oración y el respeto que deben acompañar siempre el paso de una hermandad penitencial por las calles de Sevilla", señala el comunicado emitido por la cofradía y consultado por El Correo de Andalucía.

"Entendemos que el tránsito de la cofradía por un entorno de esa naturaleza no se corresponde con el estilo, las formas y el sentido cristiano con los que nuestra corporación concibe y realiza su estación de penitencia", subraya la Junta de Gobierno, que asegura que se ha tomado esta situación "muy en serio, aun siendo conscientes de que no se trata de hechos cuya responsabilidad recaiga sobre esta hermandad".

Para ello, La Misión "trabajará en la debida colaboración con las autoridades civiles competentes y con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, en orden a buscar las soluciones más adecuadas para salvaguardar la dignidad y el recogimiento propios de nuestra estación de penitencia". "Nuestra Hermandad está llamada a vivir la estación de penitencia como acto de culto externo, de oración y de testimonio cristiano".