Un gran botellón abre la polémica durante la entrada de La Misión en Heliópolis

Cubatas al paso de una cofradía. Esto es lo que se pudo ver la noche del Viernes de Dolores en Heliópolis, donde se celebró un botellón mientras la Hermandad de La Misión realizaba su estación de penitencia. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, sin embargo, defienden que no se registró ninguna incidencia y que el dispositivo policial desplegado en este barrio "funcionó con éxito".

Los vídeos que circulan en redes muestran a multitud de personas con copas en la mano por uno de los enclaves por los que discurría la procesión. Una imagen que contrasta con el paso del cortejo de esta cofradía, que se encontraba ya en las inmediaciones de la parroquia de San Antonio María Claret, donde tiene su sede canónica.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla apuntan al respecto que durante el Viernes de Dolores "se atendieron todos los servicios que llegaron al centro control". "El dispositivo de La Misión funcionó con éxito, e incluso se reforzó con tres patrulleros más, sin que se registrara ninguna incidencia. De hecho, incluso el Consejo de Hermandades ha felicitado al mando operativo por el buen desarrollo de las procesiones", señalan desde el Consistorio.

"Una macrobotellona hace que la cofradía de la Misión esté partida e incluso, olvidada y dejada en un segundo plano, casi a modo de excusa para la mayoría de los jóvenes", ha criticado un usuario en redes sociales, que ha adjuntado además un vídeo del ambiente. "Toda la calle llena de botellas, vasos y alcohol para recibir a la hermandad del Claret", ha publicado también en su cuenta personal el periodista Curro Bono.