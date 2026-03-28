Los padres de Sandra Peña dan las gracias a San José Obrero: "Se están volcando sus dos hermandades, esta y la del Cerro"

Los padres de Sandra Peña llegaron pasados unos minutos de las cuatro de la tarde a la parroquía de San José Obrero. La joven, que se quitó la vida el pasado mes de octubre con 14 años tras denunciar su familia que era víctima de acoso escolar en el colegio, era hermana desde los dos años y desde entonces salía con esta hermandad. Su hermano acompañaba este sábado a los padres vestido de nazareno para hacer el cortejo procesional. "Se están volcando sus dos hermandades, esta y la del Cerro", declararon a la entrada visiblemente emocionados y agradeciendo las muchas muestras de cariño que están recibiendo estos días, especialmente difíciles y duros ante la ausencia de su hija.

Los padres de Sandra Peña a su llegada a San José Obrero / Domingo Díaz

La Hermandad de San José Obrero, que procesionará este Sábado de Pasión, desde la calle Arroyo por Sevilla, tiene este año un recuerdo muy especial a una joven que fue hermana, Sandra Peña. Con solo 14 años, esta adolescente estudiante del colegio Irlandesas de Loreto, se quitó la vida tras ser víctima de bullying en el centro escolar, según denuncia su familia. El caso, que se encuentra judicializado, supuso un aldabonazo en el tratamiento del acoso escolar y los padres han emprendido acciones judiciales para reclamar una sanción ejemplar, convencidos de que el colegio no actuó correctamente para evitar que su hija fuera víctima de abusos por otra compañeras.

"En la noche de ayer, nuestra Diputación de Caridad celebró uno de los actos más íntimos y significativos de nuestra Cuaresma: la fundición del codal votivo que, Dios mediante, alumbrará el paso de Nuestro Padre Jesús de la Caridad en la próxima Estación de Penitencia del Sábado de Pasión", informó hace unos días la hermandad. "Este gesto, que cada año simboliza la luz de la fe y la oración de nuestros hermanos, ha cobrado en esta ocasión un matiz de profunda emoción y compromiso social", explicaron desde sus redes sociales.

"El codal de este año se convierte en un homenaje a nuestra hermana Sandra Peña, cuya temprana partida conmovió no solo a nuestra corporación, sino a toda la ciudad. Sandra, una joven que creció en el seno de nuestra Hermandad, estará presente en la luz que arda ante el Señor de la Caridad, siendo signo de consuelo para su familia —a quienes agradecemos de corazón su presencia en el acto— y de esperanza para todos los que la conocieron", explicaron.

Los donativos que se recojan este Sábado de Pasión en la urna que se situará a los pies del Señor serán destinados íntegramente a la Fundación Papageno, una plataforma dedicada a la prevención del suicidio que presta ayuda profesional a quienes sufren, explican en su página web. "Esta entidad realiza una labor crucial en la prevención del suicidio y el apoyo a la salud mental, acompañando a personas en situación de sufrimiento emocional y a sus familiares. Con esta colaboración, nuestra Hermandad desea que la devoción al Señor se traduzca en una mano tendida hacia quienes sufren en silencio", explicaron desde San José Obrero.

Broche en homenaje a la joven Sandra Peña, que se quitó la vida víctima de acoso escolar. / Cedida

La hermandad además ha querido tener otro gesto "con el deseo de que la memoria de Sandra permanezca viva en el tiempo". Según informaron, desde este Sábado de Pasión de 2026, la Virgen de los Dolores portará siempre un broche de plata sobredorada, donado por un hermano, que representa a un ángel portando una cinta con el nombre de Sandra. "De este modo, nuestra hermana seguirá realizando cada año su Estación de Penitencia acompañando siempre a nuestra Madre", señalaron desde San José Obrero.

También el pregonero de la Semana Santa quiso tener un recuerdo a esta joven. Desde el escenario del Teatro de la Maestranza, el periodista recordó su caso. "Quiero tener un recuerdo para Sandra Peña. Ella era hermana del Cerro del Águila y de San José Obrero. Tenía 14 años y no pudo más. Le faltaron fuerzas para enfrentarse al acoso escolar y al bullying y se acabó quitando la vida", pronunciaba el pregonero con los padres y el hermano de la joven allí presentes entre el público. En el caso de Sandra, ella acudió a sus padres y contó lo que le pasaba, aunque finalmente su vida acabara de esta forma tan trágica. Por ello, desde el atril de pregonero, lanzó un mensaje para todos los que están pasando por lo que pasó Sandra: "Acudid a vuestras familias pero, también, refugiaros en vuestras hermandades. Nunca os dejarán solos".