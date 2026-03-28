La igualdad no llega todavía al mundo del costal: "Hay una absoluta discriminación e injusticia hacia las mujeres costaleras"

No hay razones sólidas para excluir a las mujeres del mundo del costal. Así lo ha demostrado Costaleras, un profundo trabajo de investigación --publicado en forma de libro por la editorial Almuzara-- que han realizado Rafael Moreno y María Jesús Cala, doctores en psicología por la Universidad de Sevilla, acerca de la implantación de las cuadrillas de mujeres costaleras en España. Tras realizar alrededor de 400 entrevistas a costaleras y capataces, han sacado en claro que no existen justificaciones físicas o técnicas para impedir que las mujeres saquen pasos en Semana Santa.

Dos años realizando labores de investigación para contar la realidad del mundo del costal en 340 páginas. Los autores han concretado el libro en dos objetivos. El primero es ofrecer un "mapeo" con la ubicación espacial y temporal dentro de España, es decir, determinar dónde hay costaleras y desde cuándo. Mientras el segundo se centra en cuestiones puramente psicológicas relativas a la tarea, aspectos físicos, técnicos y cómo afecta a las mujeres.

La idea partió del testimonio de una costalera sevillana, que lleva 20 años sacando pasos en otras ciudades, con la que el profesor Rafael Moreno coincidió en el Congreso Nacional de Capataces y Costaleros en 2023. Moreno afirma que quedó con ella para realizarle una entrevista: "Me reuní con más compañeras que estaban igual, entonces vi que era el momento de realizar un estudio con ellas más allá de la visión limitada y, a veces, cegada de los hombres". Tras ello, no dudó en contactar con su compañera María Jesús Cala, doctora especialista en psicología de la mujer que no dudó en embarcarse en este proyecto.

En España hay 421 pasos con mujeres costaleras

Tal y como recoge este trabajo de investigación, hay 159 municipios en España --siendo 22 capitales de provincia-- con mujeres costaleras en un total de 13 comunidades autónomas: "Solamente no hay en cuatro comunidades del norte, en las que por su tradición no disponen de pasos a costal". Igualmente, han detectado que hay 421 pasos portados por mujeres en toda España, una "cantidad considerable" que sorprendió a los autores de este libro. Del total, unos 320 son cuadrillas mixtas de hombres y mujeres, mientras los 101 restantes son llevados exclusivamente de mujeres. "Los datos hablan por sí mismos y demuestran sobradamente que ellas también pueden hacerlo", asegura Rafael Moreno.

En cuanto al número de mujeres, los investigadores han recogido un total de 456 testimonios entre costaleras, capataces mujeres y hombres, así como responsables de cofradías y hermanos mayores. En Andalucía, las provincias de Córdoba y Sevilla encabezan el ránking seguidas de Huelva y Cádiz. Especial atención a Granada, donde más allá de las costaleras está muy extendida la figura de las mujeres capataces. "Allí no pueden creer que en Sevilla capital no se permita sacar pasos con mujeres, los granadinos lo tienen arraigado", apunta el profesor Moreno.

Este año, se ha permitido "igualar" a dos mujeres en los pasos de la Hermandad del Buen Fin de la capital en la primera convocatoria para conformar la cuadrilla de esta Semana Santa. Sin embargo, finalmente no entraron a formar parte de la misma. "Es un paso importante, pero queda mucho por hacer", destaca este doctor. En la comunidad andaluza las mujeres empezaron a meterse debajo de los pasos a mediados de la década de los 80, y poco a poco fue extendiéndose por regiones limítrofes como Castilla-La Mancha o Extremadura. "La difusión de los medios a partir de los 90 y principios del siglo XXI favoreció también la inclusión de mujeres en el sistema de carga en otras comunidades", detalla Moreno.

"Desmontamos los argumentos que otros utilizan para excluirlas injustamente"

"Cuando las escuchamos nos dimos cuenta de que estaban en una situación de absoluta discriminación e injusticia", señala María Jesús Cala, la doctora especialista en psicología de la mujer que es coautora de Costaleras. Sostiene que es un sinsentido que sean excluidas simplemente por el hecho de ser mujeres. Es más, este trabajo de investigación está también orientado a desmontar los argumentos que otros aportan para impedir su entrada en las cuadrillas.

Entre los motivos que utilizan los costaleros, están el típico "no tienen fuerza" o "desconocen la técnica", hasta incluso apelar a los aspectos tradicionales como elemento de veto: "No rompen la tradición, lo que hacen es ampliar el número de personas que pueden participar sin que suponga un cambio profundo en el sentido de la estación de penitencia. Sin embargo, algunos aluden que "no pueden trabajar las cuadrillas mixtas por la proximidad entre hombres y mujeres debajo de los pasos", otro argumento que desmienten en este libro ya que --tras hablar con una amplia mayoría de costaleros y capataces-- no se detecta ningún problema. "No tiene lógica que te cargues de kilos a la espalda para así acercarte a las mujeres", sostiene Rafael Moreno.

Una cuadrilla de costaleras en los instantes previos al inicio de la estación de penitencia de una hermandad. / COSTALERAS

El estudio recoge aclaraciones sobre la realidad de las mujeres debajo de los pasos, qué factores favorecen o dificultan su labor y, especialmente, cómo les afecta en su propia voz. "Ellas sufren mucho al generarles una auténtica sensación de injusticia", subraya Cala. Un montón de páginas, entrevistas y categorías de análisis para contar la experiencia de varios centenares de mujeres.

Además, este libro cuenta con un trasfondo benéfico, ya que los fondos cosechados de los derechos de autor por la venta de ejemplares serán destinados íntegramente al Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin de Sevilla. "Frente a esas ideas preconcebidas y prejuicios, nosotros como psicólogos e investigadores presentamos datos recogidos y contrastables", aseguran los autores de Costaleras. Entienden que tiene mucha más fuerza este trabajo de investigación que "la mera opinión de la gente".