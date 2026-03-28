El Nazareno de la Caridad se eleva al cielo por Sandra Peña y su familia, "que tiene el dolor de haberla perdido"

La primera levantá del Nazareno de la Caridad fue emotiva y especial. Un momento único que quedará grabado en los anales de la hermandad y la Semana Santa de Sevilla de 2026. El Señor se elevó a los cielos "por Sandra, que ya está en el cielo, y por sus familiares, que tienen el dolor de haberla perdido".

La salida de la hermandad de San José Obrero se llenó de lágrimas en recuerdo de Sandra Peña, la joven sevillana que se suicidó el pasado octubre después de sufrir bullying en el colegio Irlandesas Loreto. Los padres y el hermano de la menor llegaron a la parroquia emocionados y agradecidos a la hermandad por su respuesta. La joven salía con su capirote azul desde que tenía dos años.

Domingo Díaz

Puntual se puso la cruz de guía en la calle. Acompañada por los sones de Las Angustias, abría paso a un cortejo compuesto por alrededor de 400 nazarenos.

El Nazareno de la Caridad de Fernando Aguado estrenaba el frontal de la canastilla utilizando dos tipos de madera, obra de Fernando Verdugo, y cuatro candelabros.

En primera fila pudieron vivirlo los mayores de la hermandad, siempre con un sitio privilegiado reservado frente a la parroquia en la calle Samaniego. Los voluntarios de San José Obrero se acercan a casa de los hermanos con más de 75 años para ayudarles a que disfruten del día como el resto.

Domingo Díaz

La Virgen de los Dolores salió a las calles de Sevilla poco después. Lo hizo a los sones de las campanas de la parroquia de San José Obrero y luego acompañada por la Banda Municipal de Coria del Río.

Con la imagen de Luis Álvarez Duarte en la calle, el barrio entero se inundó de capirotes azules para mandar un mensaje especial al cielo: pedirle al señor por la familia Peña Villar.