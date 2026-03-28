Sábado de Pasión 2026, en directo | Las hermandades, listas para tomar las calles de Sevilla

La segunda jornada de las Vísperas estará marcada por estrenos musicales y patrimoniales en las nueve cofradías que saldrán a los barrios de la capital hispalense. El Sábado de Pasión empieza muy temprano en el barrio de Palmete con la corporación de Padre Pío, que pondrá sus nazarenos en las calles a las 15:10 horas. Esta cofradía está de celebración en 2026, ya que se conmemora el XXV aniversario de la construcción de la Parroquia del Buen Pastor, la sede canónica de la cofradía. Por ello, la Virgen de la Divina Gracia saldrá en Salida Extraordinaria el próximo 11 de octubre.

La Milagrosa será la siguiente en hacerlo alrededor de las 16:30 horas desde el barrio de Ciudad Jardín y pondrá en la calle a un total de 400 nazarenos. La hermandad ha sido la primera en poner freno de forma explícita al aumento de cámaras y pértigas delante de los pasos, con el fin de "garantizar el adecuado desarrollo de la estación de penitencia". Una práctica que, en su opinión, "afectan al ambiente de recogimiento y solemnidad". La próxima será la Hermandad de Los Dolores que saldrá por Torreblanca 15 minutos antes de las cinco de la tarde. Casi 800 hermanos vestirán el hábito nazareno este año acompañando al Señor Cautivo y la Virgen de Los Dolores. Por su parte, San José Obrero se pondrá en la calle a las 16:55 horas. En el último año, la corporación ha avanzado en la talla del canasto del paso del Nazareno de la Caridad.

El Divino de Perdón del Parque Alcosa será la última hermandad en ponerse en las calles a las cinco y media de la tarde del Sábado de Pasión. La Agrupación Musical de la Encarnación irá tras el paso de misterio, después de la marcha de la banda de Virgen de los Reyes al conseguir contrato en la cofradía de La Milagrosa. Las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) tendrán su sitio en una parte del recorrido. La hermandad procesionará en silencio por la calle Pintor Alfonso Grosso para favorecer el acercamiento de estas personas.

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Además, hasta cuatro grupos parroquiales saldrán el Sábado de Pasión. La Humildad, conocida popularmente como La Espiga, transitará por Sevilla Este a partir de las 17:00 horas con el estreno de la Agrupación Musical de La Redención tras el paso de misterio. Del mismo modo, la corporación del Rosario hará lo propio por la barriada de San Jerónimo desde las cinco y media de la tarde. Por el centro de la capital también habrá pasos: el Cristo de los Desamparados partirá del Santo Ángel a las 18:00 horas, y un año más procesionará junto a los sones de la Banda Municipal de La Puebla del Río. La última será la corporación de Las Maravillas de la barriada de San Diego, que saldrá de la Parroquia de Santa María de la Cabeza al filo de las seis y media de la tarde.