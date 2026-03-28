El Cautivo, la Dolores y las casas abiertas de Torreblanca: "Mi padre murió el año pasado, pero no podía faltar"

Fachadas descascarilladas, niños en bicicleta haciendo trompos y caballitos. "Hay buñuelos, gofres y mucho más". Sol casi de verano. Sillas en la puerta al fresco mientras esperan la cofradía. Casas viejas y diminutas. Esos mismos hogares que, como cada Sábado de Pasión, se han vuelto a abrir al barrio en el día grande de Torreblanca. Como siempre.

"El año pasado se llevó a mi padre, pero no podía faltar. Tenía que estar aquí", contaba emocionada Patricia Lobo minutos antes de que salieran el Cautivo y la Dolores. "Este día es hermandad, es vecinos, es los que se van y los que están aquí. Llevo una pechá de llorar desde esta mañana", confesaba Patricia.

De la mano traía a su hija pequeña, que ha vestido de nuevo el hábito morado y la capa blanca. "Para Torreblanca, el Sábado de Pasión es muy importante", comentaba esta devota frente a la parroquia de San Antonio de Padua. "Cualquier vecino abre hoy las puertas a la cofradía. Da igual la clase social o el dinero que tengas, las casas siempre están abiertas".

La medalla que lleva en la faja Jairo Povea, costalero del Cautivo, da fe también de ello. Esa insignia es la que portaba Miriam, la recordada madrina de la cuadrilla. Su familia, como tantas otras, también abrió muchas noches su hogar a todos los hermanos en la calle Torremocha.

"¡Qué bonita vas, Dolores! ¡Y cuánto te quiere Torreblanca!", le gritaron a la titular mariana de la cofradía justo a su salida, a eso de las 17:40. Una muestra más del amor del barrio a su hermandad. Por eso las casas se han vuelto a abrir de nuevo. Como siempre.