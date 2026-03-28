Semana Santa en el Aljarafe 2026: nuevo manto para la Soledad de Salteras

La Semana Santa del Aljarafe, la comarca con mayor índice de población de la provincia de Sevilla, presentará un nutrido catálogo de estrenos en 2026. Coria del Río, Benacazón, Salteras, Tomares o Valencina de la Concepción son algunas de las localidades que aparecen en el capítulo de novedades de una fiesta que crece en relevancia con el transcurso de los años allende las fronteras geográficas de la capital.

Uno de los estrenos más significativos será el nuevo manto que ha bendecido la hermandad de la Vera-Cruz de Salteras para la Virgen de la Soledad. La dolorosa que tallara Dubé de Luque en 1972 y que sustituyó a la primitiva titular mariana de la congregación, vinculada al círculo de Cristóbal Ramos, lucirá un nuevo manto el próximo Miércoles Santo. La pieza, que ya ha sido presentada y bendecida, es de terciopelo color burdeos y ha sido bordada con hilos de oro fino en los talleres de Bordados Salteras.

El paso del Señor de la Vera Cruz de Tomares ya luce con el proceso de tallado avanzado. / El Correo

Una joya para una cofradía cuyo origen data del siglo XVI

El diseño de la obra corresponde a José Manuel Azuaga, miembro del propio taller. El nuevo manto enriquece el ajuar de la dolorosa de la cofradía de la Vera-Cruz, que rinde culto a un crucificado de nombre homónimo y cuya hechura data de mediados del siglo XVI. La autoría del Señor, a cuyos pies procesiona una imagen de Santa María Magdalena atribuida a Hita del Castillo, ha sido vinculada al afamado escultor y retablista de origen flamenco Roque Balduque.

Además, la Virgen lucirá una saya que ha sido confeccionada en las dependencias de la empresa saltereña. La pieza, que ha sido donada por la firma de arte sacro, es una saya bordada sobre tisú en plata y bordados en oro fino con cristales de Swarovski y ha sido rematada con un encaje de bolillo en la zona inferior que ha sido tejido por el artesano Teodoro Carmona, autor de la concha del propio manto.

Imagen del techo de palio de la Virgen del Carmen de Coria del Río. / El Correo

Bautizos en el Barrio de San José de Coria del Río

En Coria del Río, localidad con una honda tradición cofrade y rociera, las corporaciones del Gran Poder y San José ofrecerán las novedades más relevantes. La de San José desfilará el próximo Martes Santo con el paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza especialmente renovado.

La dolorosa, obra de Fernando Castejón, autor igualmente del Señor de la Paz en su Presentación al Pueblo, irá entronizada en un palio cuyos varales han sido restaurados por Orfebrería Santos. Otra de las novedades será la renovación del techo de palio, de color verde esperanza y que ha sido saneado en el taller de costura de la propia cofradía.

Además, el ajuar de la talla mariana crece gracias a la adquisición de un rostrillo y un pañuelo de encaje, piezas que han sido compradas en un anticuario y que datan de principios del siglo XXI. La corporación del popular Barrio de San José despedirá 2026 con una noticia relevante al bendecir su futura casa de hermandad, edificio que se alzará en la calle Pepe Hillo y que se inaugurará en septiembre.

Imagen del nuevo manto de la Virgen de la Soledad de Salteras. / El Correo

El Gran Poder finaliza el palio de la Virgen del Carmen

El Gran Poder ha culminado la ejecución del paso de palio de la Virgen del Carmen. La venerada titular mariana de la cofradía del Miércoles Santo irá entronizada en un trono cuyo techo se presentará totalmente finalizado. La pieza incrementará su valor patrimonial al incorporar las mallas en hilo de oro.

El taller de bordados de José Librero ha sido el encargado de finalizar el trabajo con la incorporación de una malla manual de bolillo con hilo de oro de finísimo calibre y ejecutada según la técnica de bordado de punto de la Virgen. Igualmente, la popular corporación ya ha estrenado en el Vía Crucis de Cuaresma cuatro faroles de lampistería de latón dorado y cristal con mástiles de madera forrados en terciopelo y galón de oro que han sido elaborados por Artesanía Salcedo y de los que sólo dos serán utilizados en la procesión. La última adquisición ha sido la bandera carmelita confeccionada por la artesana y hermana de la propia cofradía Carmen María Gómez.

Curiosamente, por orden cronológico la primera hermandad de la ciudad ribereña en presentar novedades será la de Jesús Cautivo, que el próximo Lunes Santo realizará estación de penitencia con el dorado del lateral izquierdo de la canastilla culminado. Los trabajos se han completado en el taller de los Hermanos González.

La Virgen de los Dolores de Valencina de la Concepción luce su candelería restaurada. / El Correo

Unas nuevas enaguas para la Virgen de los Dolores de Valencina gracias a dos novias

Valencina de la Concepción será epicentro de una novedad especialmente emotiva. La donación de dos trajes de novia por dos fieles de la localidad enriquecerá el ajuar de la imponente Virgen de los Dolores, titular mariana de la hermandad de la Vera-Cruz y talla anónima datada en el siglo XVII. La corporación estrenará unas enaguas para la imagen e incrementará el valor de su actual inventario de bienes.

La pieza, que ha sido elaborada por el grupo de costura de la propia cofradía, ha sido adornada con cintas bordadas y será una de las novedades más significativas de la estación de penitencia de este Sábado de Pasión, jornada en la que la talla mariana irá entronizada en un palio que ha sido sometido a una revisión gracias a la restauración de sus faroles y su candelería. El plateado de ambos enseres ha sido renovado.

Además, la cofradía de negro, que venera a un crucificado atribuido a Juan Bautista Vázquez El Viejo, desfilará con su estandarte recién restaurado. Los flecos se han sustituido por unos de nueva factura y se ha plateado el asta con el fin de enriquecer la obra. Uno de los momentos más recomendables para contemplar el discurrir del cortejo será el itinerario desde la Cruz del Humilladero hasta la Iglesia Parroquial de la Virgen de la Estrella por las calles más antiguas de la villa. El transitar por el emblemático punto del recorrido se ha programado a las 22:30 horas.

Imagen del techo de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza de Coria del Río recientemente resturado. / El Correo

Nueva imagen del paso del crucificado de la Sacramental de Tomares

Tomares celebrará un Jueves Santo para la historia. La hermandad Sacramental, que rinde culto al Señor de la Vera-Cruz y a la venerada Virgen de los Dolores, desfilará con una notoria nómina de estrenos. El paso del crucificado, gubiado en la centuria del XVI y atribuido al escultor de origen flamenco Roque Balduque, presentará una nueva parihuela que ha sido elaborada en el taller de carpintería de José Manuel Rodríguez Melo.

Rodríguez Melo ha sido el autor del diseño y el proceso de talla de los hachones, las maniguetas, el respiradero delantero y los laterales y una fase del canasto delantero que se estrenarán en la Semana Santa de 2026. De la misma forma, el trono lucirá unos faldones de terciopelo color rojo sangre de toro que han sido confeccionados por dos hermanas costureras.

La Virgen de los Dolores, que desfilará por primera vez como patrona y alcaldesa perpetua de la localidad, portará el bastón de mando y enriquecerá su ajuar gracias a la incorporación a su nutrida colección de prendas de dos telas de tocado y un juego de pendientes. Unade las telas es un lamé ejecutado en hilo de plata y la otra ha sido realizada en encaje de oro estilo francés. Los pendientes son de oro y estilo cubano y se usarán para enjoyar a la dolorosa a modo de broche.

La Soledad de Benacazón culmina el dorado de la urna del Yacente

Otra de las cofradías que apadrinará significativas novedades será la Soledad de Benacazón, que el próximo Viernes Santo procesionará con el proceso de dorado de la urna del Santo Entierro ya culminado. El taller de los Hermanos González de Sevilla ha sido el encargado de dorar el catafalco en el que irá entronizado el Cristo, atribuido a la escuela castellana y datado a principios del siglo XVII.

La corporación soleana culmina la realización completa de un trono que fue diseñado por Javier Sánchez de los Reyes y tallado por Óscar Caballero, responsable del inminente bautizo de la talla de los baquetones y las maniguetas del paso. Un nutrido grupo de 300 hermanos ha sido el encargado de sufragar el coste total de la creación del paso de la urna, que igualmente lucirá cuatro cartelas y cuatro cabezas de ángeles policromadas en las esquinas del paso.

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La Virgen de la Soledad, atribuida a Duque Cornejo, se presentará a ojos de sus fieles con un nuevo broche de plata y pedrería del siglo XIX que ha sido adquirido en un anticuario y donado por un grupo de hermanos.