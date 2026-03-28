El taller de los Hermanos Delgado, donde martillo y cincel dan forma a la Semana Santa de Sevilla

"Esto es mi vida, no sé hacer otra cosa". Ángel Delgado (Sevilla, 1951) es el primogénito de tres hermanos -le siguen José y Francisco Javier- que son un referente en el arte sacro sevillano. Orfebres por tradición familiar, su taller se encuentra en un corralón de la céntrica calle Goles donde el golpeo de cincel y martillo no cesa. Su empresa -porque la Semana Santa también es economía y empleo- cumple 41 años el próximo 1 de mayo.

Los comienzos, reconoce Ángel, no fueron fáciles, a pesar de que aprendieron el oficio de su padre, José Delgado García, natural del barrio de Triana. "No nos conocían ni en nuestra casa", recuerda. Pero un encargo, como caído del cielo, les sirvió para mostrar su carta de presentación al mundo en 1992. Fue el palio de la Virgen de la Aurora de la Hermandad de la Resurrección, que salió por primera vez un día antes de que se inaugurara la Expo'92.

Detalle del trabajo en el taller de los Hermanos Delgado López. / Hermanos Delgado

Punto de inflexión: el palio de la Virgen de la Aurora

Los tres hermanos hicieron un gran esfuerzo para sacar ese trabajo adelante, aunque fue un punto de inflexión en la historia de la Orfebrería Hermanos Delgado López. "Le tengo cariño a todos los trabajos que hemos hecho, porque son como nuestros hijos y detrás de cada uno de ellos hay una historia preciosa, pero es verdad que a esa obra le tengo especial aprecio", reconoce Ángel. Hoy en día, es difícil salir cualquier día en Semana Santa a ver cofradías en Sevilla y no toparse con algunas de las creaciones que han salido de sus manos.

Las manos de los Hermanos Delgado López, orfebres de Sevilla. / Hermanos Delgado

Tampoco fueron un camino de rosas la crisis económica de 2008 y la pandemia del coronavirus, aunque -apretándose mucho el cinturón y tirando de ahorros para no tener que despedir a nadie, ya que es un negocio familiar- pudieron sobreponerse. Ahora, la Semana Santa, como asegura Delgado, "vive un momento dulce". Entre los trabajos que ahora mismo acoge su taller, un baldaquino para la Catedral de Faro (Portugal) o los varales del palio de la Virgen de los Dolores del Cerro, a la que recientemente le han realizado además el juego de jarras y la candelería, que estrenó el pasado año.

La Hiniesta, Pasión, Monte-Sión o la Virgen del Rocío

Entre sus grandes obras se encuentran además el palio de La Hiniesta, que fue un proyecto que salió de su taller poco después del de la Virgen de la Aurora o el de la Virgen de la Merced -respiraderos, faroles y jarras-, de la Hermandad de Pasión.

La Corona de la Virgen del Rocío con motivo del centenario de su coronación canónica también fue obra de los Hermanos Delgado, así como la peana de la Virgen del Rosario, de Monte-Sión.

De las potencias del Amor a la corona de la Esperanza de la Trinidad

Pero sus trabajos son innumerables: las potencias del Cristo del Amor o las coronas de la Esperanza de la Trinidad, la Virgen de los Dolores o la de Regla son solo algunos ejemplos de sus creaciones.

Precisamente, la realización de este tipo de enseres patrimoniales es uno de los momentos que más emociones despierta en Ángel. Coronas y potencias surgen en gran medida de las donaciones de hermanos y hermanas, que se desprenden de anillos, cadenas o pendientes para contribuir a aumentar el patrimonio de sus hermandades. "Muchas veces esas donaciones las recogemos aquí y cada una tiene una historia detrás; es muy especial vivirlo de primera mano", señala Ángel Delgado.

La guerra, un freno para el sector

Que sea un taller y que su labor sea puramente artesana no quita de que se vean perjudicados por la situación geopolítica actual. La guerra en Irán ha provocado un alza espectacular en el precio de los metales preciosos con los que trabajan. El oro y la plata son fundamentales para poder realizar su labor.

"Ahora mismo sus precios están disparados y, de seguir así, tendrá incidencia seguro en los encargos, porque se ralentizarán o se retrasarán a la espera de que bajen, por lo que nos repercute indirectamente", lamenta Ángel.

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Por otro lado, Delgado recuerda que queda pendiente para las empresas del arte sacro la rebaja del IVA, del 21 al 10%, una propuesta que cayó con el decreto ómnibus presentado por el Gobierno el pasado año y que no se ha vuelto a retomar. "Este cambio es muy importante para nosotros", asegura.