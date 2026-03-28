Así será el tiempo el Domingo de Ramos en Sevilla, según la Aemet

El tiempo en Sevilla este domingo 29 de marzo vendrá marcado por la estabilidad atmosférica, con cielos completamente despejados durante toda la jornada y sin riesgo de precipitaciones, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La Aemet prevé que el domingo amanezca con frío en el interior peninsular, con heladas en ciudades como Cuenca, Teruel, Soria o Segovia, que rondarán los cero grados o menos, a primera hora de la mañana. En cambio, por la tarde en Sevilla llegarán hasta los 23 grados.

Domingo, 29 de marzo

06:00

Estado del cielo: despejado

Temperatura: 12 ºC

Sensación térmica: 12 ºC

Humedad relativa: 35 %

12:00

Estado del cielo: despejado

Temperatura: 23 ºC

Sensación térmica: 23 ºC

Humedad relativa: 25 %

18:00

Estado del cielo: despejado

Temperatura: 20 ºC

Sensación térmica: 20 ºC

Humedad relativa: 25 %

24:00

Temperatura: 15 ºC

Sensación térmica: 15 ºC

Humedad relativa: 30 %

Las temperaturas se mantendrán suaves, con una mínima de 12 grados a primeras horas del día y una máxima de 23 grados en las horas centrales. A mediodía, los termómetros alcanzarán los 23 grados, valores que se repetirán también durante la tarde antes de descender ligeramente por la noche.

El elemento más destacado de la jornada será el viento. Soplará de componente norte y nordeste con intensidad moderada, alcanzando rachas de hasta 45 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría dejar una sensación térmica algo más fresca de lo habitual pese al ambiente soleado.

En cuanto a la humedad, se situará en valores relativamente bajos durante el día, en torno al 25 % en las horas centrales, lo que contribuirá a una atmósfera seca y agradable.

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En definitiva, Sevilla vivirá un domingo plenamente primaveral, con sol, temperaturas agradables y protagonismo del viento, en una jornada ideal para actividades al aire libre aunque con precaución por las rachas más intensas.