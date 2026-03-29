Una ambulancia atraviesa la Avenida de la Constitución por error en pleno Domingo de Ramos y paraliza a San Roque y la Estrella

El paso de la Virgen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque por la Avenida de la Constitución se ha visto interrumpido por una ambulancia que ha atravesado la Avenida de la Constitución hasta llegar a la Plaza Nueva. Este servicio sanitario ha provocado que esta hermandad y la Estrella, que se encontraba también en carrera oficial, detuvieran el paso para dejar vía libre a los servicios de emergencia. La nueva incidencia en este Domingo de Ramos se ha podido resolver generando únicamente un mayor retraso para las hermandades.

Todo fue por un error, según han confirmado a este periódico desde la Consejería de Sanidad. La ambulancia, de una empresa privada, estaba realizando un traslado de un paciente siguiendo las indicaciones del Cecop. Sin embargo, por un "error humano" se adentró en la Avenida de la Constitución en dirección a la Plaza Nueva.

La ambulancia consiguió atravesar la Avenida, una vez que el palio Virgen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza se apartó para dejar paso con una compleja maniobra. Para permitir la salida de este vehículo de emergencia se llegaron a retranquar las vallas de Alemanes. Tanto las hermandades como el público asistente estaban convencidos de que estaban dejando paso para una intervención sanitaria urgente. Y de hecho se escucharon aplausos en la Avenida. Sin embargo, era un traslado de un paciente que se realizó por un recorrido erróneo.

Jornada de incidencias

Se trata de una nueva incidencia de una jornada que arrancó con un incendio en la calle Cuna y en la que también se han registrado numerosos problemas provocados por las fuertes rachas de viento como la caída de todo el vallado que protegía las obras de la Encarnación, el desprendimiento de una rama al paso de la Hermandad de la Estrella o el incendio que se registró en la calle Cuna a primera hora de la mañana que obligaron a un cambio de recorrido.