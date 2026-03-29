Susto en la Encarnación: el viento tira las vallas de las obras del tranvibús en las Setas en pleno Domingo de Ramos

Primer susto en el cajón de obras habilitado en la Encarnación en su estreno del Domingo de Ramos. Después de que hayan pasado por allí las hermandades de la Cena y de San Roque, el viento ha derribado casi la mitad de un lateral del vallado y el frontal próximo a la cafetería Spala

En un primer momento, efectivos de Protección Civil han acudido a la zona para recolocarla, aunque los intentos han resultado infructuosos. Al aviso han acudido poco después agentes de la Policía Nacional y dos empleados municipales, pero las fuertes rachas de viento están dificultando las labores para reponerlas.

En total, ha sido 10 las vallas que han caído en la calle Imagen, colocadas para delimitar las obras del tranvibús que se están llevando a cabo en el entorno de las Setas de la Encarnación. No se han producido daños personales pero sí se han caído prácticamente todas las instalaciones de protección de las obras.

La caída de las vallas se ha producido justo en el tramo de la calle Imagen antes de las Setas, precisamente la zona por la que han pasado durante la tarde de hoy las dos hermandades que han tenido que adaptar su recorrido al vallado, una circunstancia que se va a repetir durante toda la Semana Santa. Hasta quince hermandades tienen que atravesar esta zona. Las cofradías que tomarán este punto son: La Cena, San Roque, La Amargura, La Redención, San Benito, San Esteban, La Sed, Las Cigarreras, Montesión, Los Gitanos y La Trinidad. San Pablo, La Exaltación y Los Servitas, por su parte, han preferido obviar su recorrido habitual para no enfrentarse a las obras.

Alternativa por las obras

El Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo de Hermandades defendieron el dispositivo planteado en el entorno de las Setas y restaron importancia a la incidencia de las obras. No obstante, durante todo el Domingo de Ramos estas obras han empañado el paso de las hermandades y han deslucido la imagen del centro dada la presencia de cajones de obras llenos de materiales en una zona de paso y repleta de establecimientos de hostelería.

El cajón de obras forma parte de los trabajos que se están realizando para la reurbanización desde la Plaza del Duque a la ronda histórica para adaptar la calzada al paso del tranvibús. El ritmo previsto de ejecución de los trabajos se vio alterado por las lluvias lo que obligó a adaptar a contrarreloj el cajón de obras para permitir el paso de las hermandades.