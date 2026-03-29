La Cena, primera hermandad en sortear los cajones de obras en la Semana Santa de Sevilla a su paso por Las Setas
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La Hermandad de la Cena es la primera que ha pasado por uno de los puntos críticos en obras en Sevilla. El misterio de la Iglesia de Los Terceros ha sorteado con éxito los cajones colocados para evitar que las obras queden al descubierto en una de las zonas afectadas por las obras del tranvibús al centro de la ciudad.
El público que esperaba el paso este Domingo de Ramos ha comprobado como el paso de misterio de la Sagrada Cena ha tenido que ejecutar una revirá para bordear el cajón de obras del entorno de las Setas, en una maniobra que ha puesto a prueba a la cuadrilla y que salvado con éxito.
Los grandes proyectos del equipo de Gobierno propiciarán imágenes diferentes a las habituales en la Semana Santa sevillana: un gran número de cofradías pasarán por puntos que están sufriendo arreglos. Los más críticos son las Setas de la Encarnación, la calle Imagen, Plaza Nueva o Pagés del Corro.
El primero de ellos será el peor: 15 cofradías que pasarán por este lugar de camino a la carrera oficial. Las últimas imágenes dejan ver aún parte de las herramientas utilizadas en estos trabajos. En la Plaza de la Encarnación hace meses que se trabaja en la adecuación de la vía para el tránsito del Tranvibús de Sevilla Este.
Para llegar a la plaza de la Encarnación desde la calle Imagen, las hermandades deberán pasar junto a un cajón de obra. En Las Setas, los cortejos y los pasos tendrán que maniobrar para poder dejar libre el carril. Es decir, tendrán que bordear las obras.
Las cofradías que tomarán este punto son: La Cena, San Roque, La Amargura, La Redención, San Benito, San Esteban, La Sed, Las Cigarreras, Montesión, Los Gitanos y La Trinidad. San Pablo, La Exaltación y Los Servitas, por su parte, han preferido obviar su recorrido habitual para no enfrentarse a las obras.
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