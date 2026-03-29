Domingo de Ramos, en directo: Horarios, recorridos y última hora de los tiempos de paso de la jornada inaugural de la Semana Santa de Sevilla

Un Domingo de Ramos de cambios en horarios, recorridos y sedes canónicas. La más afectada es la Hermandad de la Cena, que ha pasado de ser la quinta en pasar por carrera oficial a la segunda. De esta forma, la jornada queda: La Borriquita, La Cena, Jesús Despojado, La Hiniesta, La Paz, San Roque, La Estrella, La Amargura y El Amor. Este día se ha establecido como uno de los más complejos y hace años que las variaciones se repiten para tratar de dar con la fórmula exacta que evite parones, cortes y bloqueos en distintos puntos de la ciudad.

Este nuevo orden en el paso por la carrera oficial altera también los horarios de La Estrella y La Amargura, que intercambian sus puestos en el paso por la Catedral. Además, por primera vez en medio siglo, la Hermandad de Triana saldrá desde la Parroquia de San Jacinto con el palio de Garduño, lo que dejará una imagen para la historia y la obligará a salir una hora y media antes para poder cumplir con la hora establecida. Además, la cofradía trianera se anota un nuevo récord de nazarenos en su cortejo: El reparto de papeletas culminó con 3.008 nazarenos. Esta cifra supone un crecimiento de 300 hermanos en el cortejo con respecto a las cifras de la Cofradía hace tan solo dos años, cuando había 2.700 nazarenos.

Otra novedad importante es la mudanza obligada de La Hiniesta, que ha tenido que abandonar San Julián por las obras de urgencia y saldrá desde Santa Marina. Esto provocará que la corporación que dirige Nicolás de Alba retrase su salida 45 minutos y haya alterado casi por completo su recorrido para poder adaptarse a esta circunstancia sobrevenida. Aun así, mantendrá su puesto establecido en la nómina. Pese a que solo hay cuatro minutos entre ambos templos, las alteraciones en el recorrido son sustanciales para poder mantener el discurrir de la jornada. Los cambios llevan a la Hermandad por la Plaza del Señor de la Resurrección, calle San Luis, Plaza del Pumarejo y Relator, para continuar su recorrido habitual. Cabe señalar que es un año especial para la corporación, ya que este año el Crucificado de la Buena Muerte presidió el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías el primer lunes de Cuaresma.

Además, La Paz ha anunciado también varios cambios en sus recorridos, tanto de ida como de vuelta. La corporación alargará el inicio de su estación de penitencia para poder salir con más rapidez de San Sebastián y recorrerá todo Río de la Plata. Además, para recuperar metros, discurrirá por Harina y Jimios. Ya a la vuelta, recortará por la calle Brasil para entrar de una forma más directa en su templo.

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Será un Domingo de Ramos especial para la Hermandad de San Roque al hallarse inmersa en la celebración de su 125 aniversario fundacional, así como para la Hermandad del Amor. La corporación del Divino Salvador ha inaugurado en el último año su nueva casa hermandad en la Cuiesta del Rosario que, además, cuenta con una parte museística donde se exponen los pasos de la cofradía, así como el exquisito manto de la Virgen del Socorro.