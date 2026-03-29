Domingo de Ramos de largas esperas y sillitas en el Centro y Triana: "Son muchos nazarenos y hay que esperar mucho tiempo"

"Son muchos nazarenos y mucho tiempo el que hay que esperar", justifica Asunción sentada en una sillita justo al lado de la capilla de San Andrés, sede canónica de la Hermandad de los Panaderos. Aunque hay carteles cercanos que advierten de "no usar sillas portátiles", esta mujer ha decidido aguardar el paso de San Roque en su banquete. "Tengo fascitis plantar y problemas de espalda. Y ni usando esto me libro de los dolores", confiesa.

Es sólo un ejemplo de una circunstancia que se ha registrado durante todo este Domingo de Ramos especialmente en distintas calles del Centro o de Triana. Como ha ocurrido otros años, han sido muchas las personas de todas las edades que han aguardado al paso de las hermandades con las sillitas en zonas como Conde de Torrejón, Correduría, la Plaza Pescadería, San Pablo, San Jacinto o en Feria.

Multas de hasta 120 euros

El plan de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla para este 2026 que "la Policía Local mantiene la campaña informativa sobre los riesgos de obstaculizar la vía pública de manera indebida". Y como en anteriores ocasiones, quien incumpla puede hacer frente a una multa de hasta 120 euros.

La normativa "dice explícitamente que queda prohibido impedir o dificultar, deliberadamente, el normal tránsito peatonal o de vehículos por aceras y calzadas respectivamente", aclaran desde el Ayuntamiento. Así, la utilización de "cualquier elemento o actitudes que impidan o dificulten, deliberadamente, el normal tránsito peatonal o de vehículos por aceras y calzadas puede ser sancionada con multa de hasta 120 euros".

Las sillitas están vetadas en la plaza del Altozano, en Chapineros y San Isidoro con Francos, y en la calle Cuna en sus cruces con Acetres y Cerrajería. En calle Baños con Gavidia, en Santa Ángela con Jerónimo Hernández y Alcázares. En Caballerizas con la plaza de Pilatos, Doña Guiomar con Zaragoza, en Ofreros con Boteros, en Alfonso XII con El Silencio, en Doña María Coronel con Gerona y en Pureza con la Capilla de los Marineros.