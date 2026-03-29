Un sacerdote de la Hermandad de La Cena se desvanece en La Campana antes de entrar en la carrera oficial

El Domingo de Ramos de este 2026 está resultando más accidentado de lo habitual. Además del incendio registrado en un restaurante de la calle Cuna, que ha obligado al cambio de recorrido de La Borriquita, un sacerdote de La Cena se ha desvanecido en plena Campana.

Según han emitido desde Canal Sur Radio en directo, y ha confirmado posteriormente El Correo de Andalucía, un párroco de la iglesia de Los Terceros se ha desmayado a la altura de La Campana, cuando acompañaba a la Virgen del Subterráneo, de la Hermandad de La Cena, en su cortejo clerical.

Se trata de Juan Antonio Carrera, sacerdote y director de la Hermandad de La Cena, que, según los primeros indicios, ha sufrido una bajada de tensión justo cuando la Virgen del Subterráneo iba a entrar en carrera oficial.

En un primer momento, el párroco ha sido atendido en el lugar por personas que estaban a su alrededor viendo la procesión y por las autoridades que estaban en el palquillo, entre ellos el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, que no se ha separado de Carrera en ningún momento.

Aunque tras unos momentos el sacerdote recuperaba la conciencia, los sanitarios de Emergencias 061 han considerado, finalmente, evacuarlo de la zona en ambulancia al Hospital de Virgen de Fátima, donde le están practicando más pruebas.

Pese al incidente, la Hermandad de la Cena ha continuado su recorrido, sumando un leve retraso en su entrada en la carrera oficial. Ambos incidentes, el del incendio y la indisposición del sacerdote, han generado un retraso en Campana de 20 minutos.