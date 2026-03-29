Investigan si el 'macrobotellón' en Heliópolis al paso de La Misión fue convocado por redes sociales

El gran botellón que recibió a la Hermandad de La Misión de vuelta a su templo por el barrio de Heliópolis protagonizó la primera gran polémica de estos días de Semana Santa y ha puesto al ayuntamiento de Sevilla en guardia. La hermandad emitió un comunicado un día después lamentando el ambiente que tuvieron que aguantar al regreso a su iglesia. Cristales rotos, faltas de respeto y alcohol de más que impedía, advirtieron, el ambiente de recogimiento que debe acompañar su procesión el Viernes de Dolores.

En un principio, la versión oficial del Ayuntamiento fue negar que se hubiera celebrado un gran botellón, con un público mayoritariamente joven bebiendo con sus lotes en el barrio alrededor de Claret, según aseguran muchos testigos de lo ocurrido. El consistorio mantuvo que el alcohol que se estaba consumiendo en la calle era el que se vendía en los bares. Numerosos videos y fotos, además de testimonios en primera persona, pusieron en duda esa primera versión de fuentes municipales.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, comentó, en una entrevista en El Llamador, que la Policía Local está investigando cómo llegó a congregarse tanta gente bebiendo en la calle y se convocó por redes sociales. "Además, se está investigando si, efectivamente, fue un botellón o realmente lo que sucedió es que el establecimiento estaba desbordado. Son cosas que no deben ocurrir y que, le garantizo, no volverá a ocurrir el Viernes de Dolores del año que viene", afirmó Sanz en Canal Sur Radio.

El alcalde, respondiendo además a las críticas de los partidos de la oposición, negó que estas estampas de público bebiendo en la calle vayan a repetirse durante la Semana Santa, en la que hay quejas de los bares por las restricciones impuestas a la hostelería sobre la venta de bebidas alcohólicas y los veladores ocupando la vía pública. Hay ley seca esta Madrugá, se impiden los veladores y el consumo en la vía pública cuando pasen las cofradías y tendrán que retirar mesas y sillas en la calle a partir de las cinco de la tarde los establecimientos que se encuentren en la carrera oficial.

"Todo está planificado y, además, vamos a tener una Semana Santa plena, desde el punto de vista meteorológico, y ya tocaba también, hacía mucho tiempo que no podíamos decir que teníamos una Semana Santa así", aseguró el alcalde de Sevilla.

Como novedades en el dispositivo de seguridad habrá monitorización de bulos en redes sociales, una app para vigilar y controlar las bullas y más de 3.000 agentes repartidos por la ciudad. Así es el dispositivo de seguridad planteado para la Semana Santa de Sevilla, que congregará como cada año a decenas de miles de personas desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. El objetivo de este operativo, diseñado de manera conjunta entre Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno, es el de siempre: "Que todos podamos disfrutar de una semana plena, si la meteorología lo permite".

Los vídeos que circulan en redes muestran a multitud de personas con copas en la mano por uno de los enclaves por los que discurría la procesión de La Misión. Una imagen que contrasta con el paso del cortejo de esta cofradía, que se encontraba ya en las inmediaciones de la parroquia de San Antonio María Claret, donde tiene su sede canónica. La Junta de Gobierno de la corporación declaró este sábado que se ha tomado "muy en serio" este asunto y ha anunciado que "estudiará y promoverá cuantas medidas sean oportunas para procurar que situaciones semejantes no vuelvan a repetirse en el futuro".

"Como pudo comprobarse, en dicha zona se daba una concentración de público en la que el consumo de bebidas alcohólicas, la presencia de cristales rotos y el ambiente general no favorecieron el recogimiento, la oración y el respeto que deben acompañar siempre el paso de una hermandad penitencial por las calles de Sevilla", señala el comunicado emitido por la cofradía y consultado por El Correo de Andalucía.