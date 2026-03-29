La Estrella regresa a San Jacinto 50 años después: "Será muy emotivo, éramos niños y ahora saldremos con nietos"

A las 16.30 horas del próximo 29 de marzo la Hermandad de La Estrella viajará 50 años atrás en el tiempo. Los que antes eran jóvenes, ahora son abuelos. Algunos hermanos han fallecido, y otros han colgado la túnica y sus hijos han cogido el relevo. Ni Sevilla ni Triana son las mismas. Tampoco San Jacinto, donde ya no está el ficus. Este Domingo de Ramos será especial para la hermandad porque saldrá por primera vez desde la parroquia de San Jacinto en Semana Santa desde que lo hiciera en 1976. Entre 1838 y entonces, durante 142 años, había sido su sede canónica, pero en esa ocasión la cofradía finalizó su estación de penitencia ya en su actual capilla. "Por el 50 aniversario hicimos reuniones para aportar ideas para la celebración y fue el Diputado Mayor de Gobierno el que propuso que sería bonito reeditar lo que hicimos, salir de San Jacinto y volver a nuestra capilla", explica Carlos Martín Vázquez, Hermano Mayor de La Estrella, a El Correo de Andalucía.

En el momento de la entrevista, dentro de la capilla se realizan los últimos preparativos para dejar los pasos listos para la estación de penitencia, que irán incrementándose día a día. De momento, ya se han anunciado los 3.000 hermanos y este miércoles por la noche el traslado del palio a la parroquia. "Será un acto muy emotivo, porque los jóvenes no han salido desde allí y no tienen una valoración", cuenta Carlos Martín. "Vivirán una experiencia bonita este año. Los que somos mayores sí lo vivimos y nos va a recordar a aquellos años en los que yo era un chaval. Ya soy un abuelo", añade.

Aquel Domingo de Ramos de 1976, La Estrella marchó hacia la Catedral desde el templo parroquial y se recogió, entrada la madrugada, en la capilla recién inaugurada. "La hermandad es muy distinta, tiene muchísimos más nazarenos", asegura Martín. "Alí sí que cabíamos todos", dice sobre San Jacinto. "Hoy en día ni con la parroquia, tenemos que necesitar el colegio de al lado. Ya el espacio se ha quedado muy reducido. Pero también tiene su atractivo salir de una iglesia centenaria, en un enclave muy bonito de Triana, en el cruce entre San Jacinto y Pagés del Corro", continúa. El actual Hermano Mayor lamenta "la estrechez" de la capilla, pero no la cambia por nada: "Es nuestra casa".

La Virgen de la Estrella saliendo de la Iglesia de San Jacinto / Jorge Jiménez

Manuel Jiménez, hermano número 2 en antigüedad, recuerda aquella salida

Mientras Carlos Martín Vázquez explica los detalles de la salida de este año, escucha atentamente Manuel Jiménez Bayo, número dos en antigüedad de la hermandad. Con 81 años de hermano a sus espaldas, hace 50 él era el Diputado Mayor de Gobierno. Ha vivido de todo en la cofradía: su padre ha sido prioste muchos años y su madre costurera de túnicas de la hermandad, que se guardaban en su casa. Y, por supuesto, sabe lo que es salir desde San Jacinto y desde la capilla de La Estrella. Cuando le toca hablar, lo recuerda como si fuese ayer.

"La salida desde San Jacinto era magnífica porque allí se organizaba la cofradía perfectamente", valora Jiménez. "Se nombraban a los hermanos desde el púlpito en los tramos donde iban a salir. Hasta que aumentó muchísimo el número y era imposible porque había que empezar dos horas antes. Ya se hicieron las listas y en las naves laterales se organizaban los tramos", explica. También se acuerda de las dificultades de aquel año para meter a los más de mil nazarenos y los dos pasos en la capilla a la vuelta. "Era un problema que no se nos quitaba de la cabeza", confiesa.

Por eso al año siguiente pidió permiso a la Hermandad del Baratillo para ver cómo lo hacían ellos en su capilla. "Poco a poco la hermandad se fue ampliando porque compramos la casa del carpintero, después compramos parte de la casa de la semillería y al final compramos la casa entera de la semillería y es la amplitud que tenemos ahora mismo", prosigue.

Cruz de Guía de La Estrella, avanzando por la calle San Jacinto / Pablo García Torrejón

"Esta es nuestra casa y no es lo mismo que estar de prestado en otro sitio", analiza este hermano de La Estrella, señalando la capilla. "Allí (en San Jacinto) se está muy bien porque es muy amplio y se organizaba la cofradía estupendamente. Y aquí teníamos un poquito más de problemas, pero con ánimo se solucionaron", valora Jiménez, que cree que volver a salir desde la parroquia será "una cosa muy bonita", que sí ha llegado a vivir con su hijo porque ya cumplió 50 años de hermano pero no sus nietos.

La relación con la parroquia de San Jacinto, clave

"Es magnífica, salta a la vista". Así define Carlos Martín la relación con fray Francisco Javier Rodríguez, párroco de San Jacinto y director espiritual de la Hermandad de La Estrella. "A veces no son las instituciones, son las personas las que hacen la relación y hemos tenido la suerte de que con el párroco tenemos una relación excelente porque están abiertos y entienden un poco más lo que somos las hermandades", asegura, en referencia a tiempos pasados donde el entendimiento no era tan bueno.

A dos minutos andando, en el interior de la parroquia de San Jacinto, fray Francisco Javier Rodríguez también atiende a El Correo de Andalucía. "De pronto alguien tiene una idea, y si se puede hacer posible, pues hagámoslo posible", coincide. "Faltaría más que las relaciones no fueran buenas", continúa.

"Yo no miro atrás si no es para aprender. No tengo esa memoria histórica porque no he nacido aquí. Vine y me encontré con la hermandad, con una realidad distinta. Entre todos lo hemos hecho posible. Son relaciones normalizadas", prosigue explicando el párroco, que incide en que se dará solo para esta Semana Santa. "No voy a mentir, hay gente que ha puesto sus peros. Las opiniones son divididas, y hay gente que cree que a lo mejor va a ser demasiado para un día tan importante como el Domingo de Ramos. Pero yo creo que en general se acepta bien y es solo este año, con carácter extraordinario, recalcando que es la Hermandad de La Estrella la que se suma a la misa mayor de la parroquia, que es el domingo a las 12 del mediodía", desarrolla.

Nuestro Padre Jesús de las Penas, de la Hermandad de la Estrella, llega a la plaza del Altozano con los sones de la banda de Rosario de Cádiz. / Carlos Doncel

Fray Francisco Javier Rodríguez recuerda la experiencia, en 2024, del 25 aniversario de la Coronación de la Virgen y cree que esta vez se vivirá algo parecido: "Es mucha gente la que tiene aquella salida de 1976 en sus retinas y recuerdos. Y otros que lo han visto en fotos. El querer revivirlo siempre es bonito". También espera que no altere mucho la vida parroquial: "Es inevitable. Sabemos el arrastre de personas que lleva La Estrella y seguramente será un trasiego de idas y venidas".

"El Domingo de Ramos tendrán que hacer un esfuerzo sobrehumano porque hay que vaciar de bancos y dejarlo todo preparado para que pueda salir la cofradía. La Iglesia es grande, pero la Hermandad de La Estrella también lo es. Y es mucha gente con las emociones a flor de piel", analiza sobre cómo será a nivel organizativo, habiendo ya trasladado la misa de 10.00 y de 13.00 a la capilla. El Hermano Mayor, Carlos Martín, está de acuerdo en que por su parte habrá una "adaptación a la vida de la parroquia para no interferir" y existe un "compromiso a dejar que los actos continúen".

Esta estación de penitencia partiendo desde San Jacinto tendrá, además, como novedad que la salida de María Santísima de la Estrella será bajo el palio de Garduño. "En la salida extraordinaria de 2024, en el 25 aniversario de la Coronación, sacamos el palio que salió de allí siempre, de Ojeda. El que no había salido era el de Garduño. Y como nosotros alternamos, pues pensamos en alternar también en la salida de San Jacinto y sacar el que no ha salido nunca desde allí", explica Carlos Martín.

Otra novedad con respecto a hace 50 años es que no estará el histórico ficus. "Como trianero, indudablemente echo de menos al ficus", reconoce Martín, "pero también como médico puedo decir que viví la tragedia cuando se cayó la rama y afectó a la señora que estaba en la esquina". "En Sevilla siempre está el manto de la Virgen para protegerte, pero la verdad que yo prefiero la seguridad a la estética", opina.

El Hermano Mayor de La Estrella desea a sus hermanos y a todo el que se acerque que "ojalá sea un domingo esplendoroso, con una climatología magnífica, y que salgamos y vivamos la misma emoción que viví cuando salimos en el aniversario de la Coronación, que yo creo que casi todos lloramos cuando recordamos ese momento".