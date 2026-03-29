De la mente a la pantalla: así es la historia de Alejandro Cid, el joven creador del juego cofrade 'A la Gloria'

Una ronda de preguntas diarias sobre curiosidades y anécdotas de la Semana Santa de Sevilla. A la Gloria es el nuevo juego que mantiene enganchados a muchos cofrades esta Cuaresma: hasta 1.000 preguntas sobre cuestiones históricas, patrimoniales o musicales. Su creador es un joven estudiante con alma de emprendedor que no dudó ni un solo momento en materializar una idea que, de primeras, está cosechando mucho éxito. Alejandro Cid tiene apenas 19 años y estudia el grado de FP de Marketing y Publicidad.

Tras un año repensando la idea y en un proceso constante de ensayo y error, pudo llegar a buen puerto el pasado mes de diciembre aunque la app ha alcanzado más popularidad en esta Cuaresma de 2026. Ha impulsado él solo este proyecto desde cero con la única ayuda de la inteligencia artificial. Aunque valoró incorporar a un desarrollador informático, finalmente optó por ir en solitario ante diversas incompatibilidades labores de la otra persona. "Decidí unir mis estudios con mi pasión por la Semana Santa y embarcarme en el proyecto", comenta Alejandro Cid, al tiempo que asegura que era una demanda creciente entre las comunidades de cofrades que solicitaban conocer más datos curiosos de las cofradías.

Por el momento, A la Gloria trata de un dominio web y "aún no es una app aunque funcione como tal", añade el joven que asegura al tiempo que desarrollar íntegramente una aplicación se tornaba más complicado en solitario, de hecho, se retrasó el lanzamiento final por estos motivos. Aunque parezca mentira, el juego cuenta ya con una amplia comunidad de 600 usuarios: "Apenas tres meses después de su lanzamiento, unas 60 personas ya han jugado el 90% de las partidas", destaca. Sin dudas, unos muy buenos datos teniendo en cuenta el escaso recorrido del proyecto.

Una mente emprendedora

Este juego es una realidad hoy en día gracias a la incubadora Espacio RES. Se trata de una aceleradora de startups con sede en Sevilla que se ha consolidado como uno de los principales ecosistemas de emprendimiento innovador del sur de España, especialmente orientado a proyectos tecnológicos con modelos de negocio disruptivos, sostenibles y de impacto social. En sus primeros diez años ha impulsado a más de 260 empresas, contribuyendo además a la creación de más de un millar de empleos en Andalucía.

En el ámbito más personal, todo tiene su origen hace tres o cuatro años cuando este joven se interesó profundamente por el mundo del emprendimiento. Si además se suma su profundo carácter cofrade --Cid es hermano de La Sed en Sevilla y del Gran Poder de Alcalá de Guadaira--, se forma el cóctel perfecto para desarrollar la aplicación de A la Gloria. Un título con el que este joven creador ha buscado un toque más sentimental. "A la Gloria, sevillanos" fue una cita destacada del Pregón de la Semana Santa de Sevilla de 2001, pronunciado por Carlos Herrera y, además, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes tituló una composición musical de esta manera.

"No hay que pensar tanto las cosas, es importante perder el miedo a dar el paso". Así de contundente se muestra el Alejandro Cid tras ser preguntado por un consejo clave para los jóvenes que desean próximamente lanzarse al mundo del emprendimiento. "Cuando empiezas a andar, creo que no está todo tan lejos porque se van abriendo puertas por el camino", sentencia.

¿En qué consiste el juego?

Cada usuario debe responder diariamente a un total de diez preguntas, tras lo que se genera un ránking personal de aciertos, así como el número de días en racha. La batería total es de unas 1.000 preguntas sobre cuestiones históricas, patrimoniales, del mundo del costal o las bandas de música. "Trato de buscar las fuentes originales en las páginas de las hermandades, y dejo la IA solo para el volcado informático", sostiene el joven al tiempo que incide en la necesidad de "estar al loro" ya que la IA puede dar errores.

Para entrar, solo hay que registrarse en el dominio alagloria.es iniciando sesión con nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. A continuación, el juego permite elegir a cada usuario su propia hermandad favorita para determinar un rol. De momento, el proyecto solo recoge información sobre las corporaciones de la Semana Santa de Sevilla, aunque no descarta ampliarlo a otras provincias si la iniciativa cala en el público cofrade y existe esa demanda. De hecho, se encuentra inmerso en la preparación de un torneo presencial de varias rondas con entrega de premios para los ganadores. Alejandro Cid trata de crear así una comunidad real de usuarios.