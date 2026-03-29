Obras en las Setas y en puntos clave de la Semana Santa de Sevilla: pasillos complicados y una imagen deslucida

Sevilla está en obras. Nada nuevo en los últimos tiempos. Sin embargo, los grandes proyectos del equipo de Gobierno propiciarán imágenes diferentes a las habituales en la Semana Santa sevillana: un gran número de cofradías pasarán por puntos que están sufriendo arreglos. Los más críticos son las Setas de la Encarnación, la calle Imagen, Plaza Nueva o Pagés del Corro.

El primero de ellos será el peor: 15 cofradías que pasarán por este lugar de camino a la carrera oficial. Las últimas imágenes dejan ver aún parte de las herramientas utilizadas en estos trabajos. En la Plaza de la Encarnación hace meses que se trabaja en la adecuación de la vía para el tránsito del Tranvibús de Sevilla Este.

Para llegar a la plaza de la Encarnación desde la calle Imagen, las hermandades deberán pasar junto a un cajón de obra. En Las Setas, los cortejos y los pasos tendrán que maniobrar para poder dejar libre el carril. Es decir, tendrán que bordear las obras.

Las cofradías que tomarán este punto son: La Cena, San Roque, La Amargura, La Redención, San Benito, San Esteban, La Sed, Las Cigarreras, Montesión, Los Gitanos y La Trinidad. San Pablo, La Exaltación y Los Servitas, por su parte, han preferido obviar su recorrido habitual para no enfrentarse a las obras.

"Las obras están prácticamente resueltas"

"Es verdad que estéticamente los cajones de obra afean un poquito", lamentó el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, este sábado. El responsable municipal explicó que estos trabajos se realizan gracias a unos fondos europeos. Es decir, si estos no se ejecutan en plazo, "el Ayuntamiento de Sevilla tiene que devolver 22 millones de euros". "Sevilla no se puede permitir ese lujo", aseguró el dirigente popular.

Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, agradeció a pesar de todo el esfuerzo del Ayuntamiento para que la calle Imagen estuviera en la mejor situación posible para el Domingo de Ramos. Vélez insistió en que las obras "están prácticamente resueltas, en algunos puntos de forma absoluta y en otras de forma temporal".

El problema no solo lo tendrán las cofradías. Este amplio espacio no podrá ser utilizado por el público, que solía usar este amplio enclave para ver el paso de las hermandades.

Problemas también a la vuelta

No solo de camino a la catedral tendrán problemas las cofradías. Las obras de la calle Pagés del Corro afectarán al paso de la Esperanza de Triana, que pone más de 3.000 nazarenos en la calle.

En esta ocasión, la corporación no entrará ea Rodrigo de Triana por la calle Luca de Tena, sino que lo hará por la paralela, la calle Victoria.