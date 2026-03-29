La Paz abre la Semana Santa 2026 con Manuel Recio en el corazón

El sol. Las flores. El color. Sobre todo el blanco. El Porvenir. Todo se cuadró en la mañana de este Domingo de Ramos para que Sevilla pudiera ver a su novia, la Virgen de la Paz, y al Señor de la Victoria abrir una nueva Semana Santa.

La salida de la Hermandad de La Paz en 2026 iba a ser especial. Manuel Recio, hermano mayor de la hermandad fallecido hace escasas fechas, estuvo muy presente en la salida de sus titulares. “Tiene que estar ahora con su túnica blanca y su vara”, refirió el capataz en la primera levantá del misterio.

Las obras de Illanes se lanzaron a la calle sin tener que mirar al cielo más que para recordar a los que no están. El público esperó pacientemente durante horas a que se abrieran las puertas de San Sebastián para dar la bienvenida a siete días de pasión.

Domingo Díaz

Una gran cantidad de hermanos vestidos de nazarenos salieron en el cortejo. A las 12 horas, puntuales, se puso en la calle la cruz de guía. Los sones de la banda juvenil Centuria Macarena abrieron paso al cortejo.

Llegó el turno de que Sevilla viera por fin su primer paso en la calle. “Este año no ha habido ni que mirar pronósticos”, bromeaban dos hermanos en el interior de la hermandad.

El Señor de la Victoria salía de San Sebastián con una difícil maniobra tras una primera levantá dedicada a Manuel Recio. Los costaleros de las primeras varas tuvieron que llevar a tierra el paso para que todo saliera en orden. Así se hizo. Comenzó a sonar la marcha Real.

Penitente de la Hermandad de La Paz / Domingo Díaz

Antes de salir por completo del complejo de San Sebastián, el cantaor Álex Ortiz le cantó su primera saeta. Emotiva y emocionante. Un broche de oro que hacía correr las primeras lágrimas por las mejillas de los que esperaron impacientes ver el paso en la calle.

La banda de Nuestra Señora de la Encarnación entonó como primera marcha El Señor de la Victoria. La obra de Antonio Illanes comenzaba a recorrer las calles del barrio. Esta vez, el recorrido fue más largo, ya que fue por las calles Harinas y Jimios por el Arenal.

Los nazarenos de la virgen comenzaron su estación de penitencia entonces. Algunos tramos tuvieron que colocarse en fila de tres para que todo saliera a la hora prevista.

La novia de Sevilla salió de su templo a las 14.30 horas. Los costaleros sufrieron para que la capital hispalense disfrutara de La Paz otro Domingo de Ramos y fueron recompensados con una bonita ovación.

Domingo Díaz

Álex Ortiz volvió a cantar una saeta. Le pidió a la Virgen por La Paz y también tuvo en su recuerdo a Manuel Recio. El público estalló en aplausos.

La Virgen de la Paz salió a las calles de Sevilla tras levantarse por España y los españoles. Comenzó a pasearse y como mandan los cánones recibió hasta dos petalás por Río de la Plata.

Nazarenos de La Paz este Domingo de Ramos / Domingo Díaz

Enfiló poco después el parque, como mandan su objetivo fundacional. Los turistas presentes en la plaza de España conocieron entonces la esencia de Sevilla. Sobre todo, aquellos que intentaron cruzar el cortejo en el cuarto tramo de la virgen. “Suerte”, se escuchó decir a un sevillano. Los pobres cogieron sus bicicletas y buscaron un camino alternativo.

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La Virgen de la Paz y el Señor de la Victoria ya caminan por Sevilla. Al pasar a alguno le dará un vuelco el corazón. Aunque a buen seguro que también se le quedará viendo a la virgen un alegre sabor a paz.