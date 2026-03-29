Semana Santa de Sevilla 2026: qué cambia, cómo se reordena y qué debes saber

La Semana Santa de Sevilla 2026 llega marcada por una amplia reordenación de horarios y recorridos, con especial impacto en el Domingo de Ramos, cuando todas las hermandades adelantarán treinta minutos su entrada en la Carrera Oficial, que comenzará a las 15:35. El Consejo General de Hermandades y Cofradías ha buscado el consenso en cada jornada y, cuando no ha sido posible, la junta de sección ha fijado la configuración final. Además, se aplicará la fórmula de tiempos basada en los datos de 2025, salvo en Lunes Santo y Martes Santo.

A estos ajustes se suman importantes cambios de sede. La Hiniesta saldrá desde Santa Marina por el cierre de San Julián, mientras que la Estrella realizará su salida desde San Jacinto con motivo del 50º aniversario del traslado a su capilla. Los Javieres protagonizan otro traslado histórico al regresar al Sagrado Corazón, su templo original hasta 1977, lo que modifica su itinerario hacia el Postigo y afecta al orden de paso. Las Cigarreras repetirá salida desde Los Terceros por obras en su sede.

Domingo de Ramos en la Plaza de San Francisco. / Antonio Puente Mayor

Ajustes y reordenaciones

El Domingo de Ramos el orden de paso será: La Borriquita, La Cena, Jesús Despojado, La Hiniesta, La Paz, San Roque, La Estrella, La Amargura y el Amor, con adelantos de salida para La Cena (14:00) y La Hiniesta (13:45), además de modificaciones en el recorrido de La Paz por el Porvenir y la zona de Plaza Nueva. En el Lunes Santo, la Hermandad de San Pablo adelantará quince minutos su salida, La Redención fijará su entrada en el templo a las 23:15 y San Gonzalo ajustará su itinerario tras la Catedral rodeando la Plaza del Triunfo por Joaquín Romero Murube y Santo Tomás.

El Martes Santo la nómina la encabezará la Hermandad del Cerro seguida de San Esteban, Candelaria, San Benito, Los Javieres, Dulce Nombre, Estudiantes y Santa Cruz (varias corporaciones introducirán ajustes en horarios y recorridos). El Miércoles Santo experimentará una reordenación parcial: el Buen Fin ocupará el segundo lugar del día y saldrá a las 15:00, la Sed pasará al tercer puesto y modificará su regreso hacia Nervión, el Cristo de Burgos alterará su itinerario de ida por Feria y San Andrés y las Siete Palabras cerrarán la jornada con una salida retrasada a las 20:50.

La Madrugá adelantará el inicio de la Carrera Oficial a la 1:00, con el Gran Poder saliendo a las 00:35, la Macarena ajustando su recorrido por Feria y la Alameda y la Esperanza de Triana modificando su regreso por el barrio. En el Viernes Santo, la Carretería retrasará su salida a las 16:40 y el Cachorro la adelantará diez minutos. El Sábado Santo incorporará cambios en los itinerarios del Sol y la Soledad de San Lorenzo, mientras que el Domingo de Resurrección modificará parcialmente el recorrido del Resucitado por la Alameda antes de acceder a la Carrera Oficial.

La Virgen de las Mercedes en la Catedral. / Antonio Puente Mayor

Más seguridad y “ley seca”

El dispositivo de seguridad contará con 1.031 agentes de la Policía Local, unos 2.500 efectivos estatales (entre Policía Nacional, Guardia Civil y otros cuerpos) y 40 voluntarios diarios de Protección Civil. Como novedad, se activarán un sistema de monitorización en redes sociales para detectar y frenar la difusión de bulos, mientras que 40 sensores repartidos por la ciudad permitirán medir en tiempo real la afluencia de público. También se repetirá la “operación cirio”, con agentes de paisano de la Policía Judicial realizando labores preventivas sobre el terreno, y se volverán a pintar dos kilómetros y medio de líneas rojas para delimitar espacios. El Ayuntamiento también ha eliminado obstáculos y volverá a hacer “pedagogía” con las sillitas.

Durante la Madrugá, los bares con licencia para servir alcohol podrán abrir hasta las 02:00 y deberán cerrar hasta las 06:00, aunque en zonas sensibles por la salida de cofradías (como Alfonso XII o la Plaza del Duque) el cierre seguirá siendo a la 01:00. Se mantiene además la prohibición de venta de alcohol en el centro entre las 22:00 y las 08:00, y los bares autorizados solo podrán servir bebidas dentro del local, quedando prohibidos el cristal y las latas en la vía pública. En cuanto a los veladores, se aplicará estrictamente la normativa que exige dejar un pasillo libre de 1,80 metros entre la fachada y las mesas, que deberán retirarse una hora antes de la llegada de la cruz de guía a cada vía.

El misterio del Cerro llegando a la Plaza Nueva. / Antonio Puente Mayor

Proyecto Vía Sacra

Emasesa desplegará un total de 35 puntos de avituallamiento de agua para dar servicio a las hermandades con recorridos más largos, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Este dispositivo, con tres puntos más que el pasado año, se complementa con un operativo permanente de vigilancia y mantenimiento de la red de abastecimiento y saneamiento, con equipos activos las 24 horas para garantizar el correcto desarrollo.

En el entorno de la Carrera Oficial se instalarán 16 módulos de aseos portátiles en enclaves como el Archivo de Indias, Plaza Nueva, Encarnación, Jerónimo de Córdoba, Puente de Triana o Jardines de Cristina. La mayoría contará con servicios diferenciados y algunos se reorganizarán durante la Madrugá para reforzar su capacidad en las horas de mayor afluencia.

La Catedral ha actualizado su Proyecto Vía Sacra para reforzar el sentido espiritual de la estación de penitencia. Entre las medidas destacan la autorización para que los cirios permanezcan encendidos dentro del templo y la obligación de que los crucificados sean portados en alto. En el Patio de los Naranjos, los servicios públicos se amplían hasta 40 puestos para agilizar la salida y reincorporación de los nazarenos. Además, las bandas de música podrán acceder al interior de la Catedral, mientras capillas, coros y escolanías continuarán interpretando sus piezas durante el recorrido.

004 La Hermandad de los Negritos cruza la Campana. / Antonio Puente Mayor

Las grandes novedades patrimoniales

La restauración integral de la Esperanza Macarena es uno de los hitos patrimoniales del año tras la polémica intervención previa que alteró su expresión. Tras la compleja intervención de Pedro Manzano, con supervisión técnica del IAPH, la Dolorosa volvió al culto el 8 de diciembre de 2025 recuperando plenamente su apariencia tradicional.

El Carmen culmina la primera fase del nuevo paso de palio estrenando varales de Ramos con diseño de Sánchez de los Reyes, malla de oro fino de las bambalinas de Alfonso Aguilar y terciopelo marrón de Manuel Solano. Por su parte, el Valle ha encargado el Paño de la Verónica al barcelonés Augusto Ferrer-Dalmau, especializado en pintura histórica, mientra que Montserrat ha hecho lo propio con el pintor pacense Juan Valdés.

Otros estrenos de relevancia son los de la Esperanza de Triana,que incorpora una nueva saya bordada por Manuel Solano, y el Sol, que renueva su hábito nazareno. La Virgen de Guadalupe estrena llamador de Ramón León; la Virgen de las Aguas recupera su saya procesional restaurada por Joaquín Salcedo; el manto de la Virgen del Socorro se consolida junto a la blonda de bolillo de oro fino de Alfonso Aguilar; y el palio dela Virgen de Loreto ha sido restaurado por Cyrta.

Representación de hermandades en el Santo Entierro. / Antonio Puente Mayor

Estrenos musicales

En el apartado musical, la de 2026 será una Semana Santa con muchas marchas procesionales nuevas. En las bandas de cornetas y tambores sobresalen estrenos como Yo soy la luz del mundo de Manuel Alejandro González Cruz, Bajo los pies de Dios y A morir por ti de José María Sánchez Martín, La otra mejilla de Francisco Javier González Ríos, o Anístemi de Alejandro Valiente Corral.

En agrupaciones musicales destacan Orante de Ignacio García, Antes de irme, San Esteban de Miguel Ángel Font Morgado, Por siempre de Ti de Emilio Muñoz Serna y Rafael Villén, Muerte al Rey de Manuel Guerrero Marín, Rey de las Misericordias de Daniel Rodríguez, En las tinieblas de mis dudas de Cristóbal López Gándara, o El Galeón de la Esperanza de José Manuel Sánchez Martín.

En las bandas de palio, el protagonismo recae en piezas como La Misión de la Esperanza de Rubén Jordán, Cachorro Eterno y Anima Christi de Cristóbal López Gándara, Tierra Santa de Israel Jiménez Chozas, La Salud en Triana de Joaquín Eligio y José Colomé, Consagración de Pablo Ojeda Jiménez, o Estampas Macarenas de Carlos Guillén.

La banda de las Tres Caídas en la Campana. / Antonio Puente Mayor

Fin de ciclo en el Consejo

El mandato de Francisco Vélez al frente del Consejo General de Hermandades y Cofradías se cierra con una apuesta firme por introducir criterios objetivos, especialmente los tiempos de paso, y por intervenir cuando no había consenso entre las corporaciones. Vélez ha reconocido abiertamente el “colapso” del modelo actual de la Semana Santa de Sevilla, aunque su afirmación de que “no cabe ninguna hermandad más en la Carrera Oficial” ha sido recibida de manera dispar.

Noticias relacionadas

Durante su presidencia, iniciada en 2018 tras una ajustada elección, impulsó una gestión más técnica y planificada de la Semana Santa, en coordinación con el Ayuntamiento, para reforzar el control de masas. Su principal hito institucional fue el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2024, que culminó con la procesión extraordinaria conocida popularmente como la “Magna”, considerada histórica tanto por su magnitud como por la participación de algunas de las devociones más representativas de Sevilla.