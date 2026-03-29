Estas son las tres cofradías de la Semana Santa sevillana que portan los escudos del Sevilla y el Betis en sus pasos

Siempre dicen que en la capital hispalense hay dos temas con los que se identifican la mayoría de sevillanos: el fútbol y la Semana Santa. Dos mundos, a priori, dispares aunque hay tres cofradías que los fusionan realizando un guiño a los dos equipos de la ciudad en sus pasos procesionales. Se trata de las hermandades de La Hiniesta, San Pablo y Santa Genoveva que portan los escudos del Sevilla FC y el Real Betis Balompié.

En el palio de María Santísima de la Hiniesta, los escudos de los dos equipos se encuentran integrados en los candelabros de cola, como pequeños detalles de orfebrería que solo se perciben al observar el paso con detenimiento. El del Sevilla FC se sitúa en una posición mucho más visible: está en la base de una tulipa del candelabro. En cambio, el del Betis aparece en la base del mismo, en una posición más baja y escondida, lo que hace que pase inadvertido para el público general. No hay una vinculación oficial con los clubes y se trata de un guiño sevillano a la pasión compartida por ambos equipos entre los hermanos y devotos.

La Hermandad de Santa Genoveva tiene los dos escudos en los varales del paso de palio de Nuestra Señora de las Mercedes. Fueron donados por la Peña Bética y la Peña Sevillista del barrio del Tiro de Línea, donde se erige canónicamente la cofradía del Lunes Santo. Estas asociaciones quisieron reflejar la fuerte identificación del barrio con ambos clubes y la propia cofradía, muy arraigada en la vida vecinal

En el caso del equipo de Heliópolis, el club guarda una estrecha relación con la corporación del Tiro de Línea ya que el propio Benito Villamarín, cuando fue presidente, costeó el paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo en la primera estación de penitencia que hizo a la Catedral de Sevilla a finales de los años 50. Es más, posteriormente, el club pagó también uno de los varales del paso de palio, por ello, introdujeron el escudo del equipo en la base de dicho varal. Se trata de unas piezas del orfebre Juan Fernández realizadas en el año 1971.

La dualidad futbolera en el misterio de San Pablo

Algo similar ocurre en el misterio de la Hermandad de San Pablo. Esta corporación, que procesiona también el Lunes Santo hacia la Catedral de Sevilla, tiene tallados los escudos del centenario del Sevilla FC y el Real Betis Balompié en el respiradero y el canasto dorado del paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Aparecen de forma mucho más discreta, al incorporarse en pequeño formato en el costero derecho del paso, y solo es apreciable por los más "jartibles". Al parecer, el escudo sevillista se talló en el paso en 2005 --coincidiendo con el centenario del club--, sin embargo, añadieron posteriormente el del Betis para tratar de evitar polémicas mayores.

Detalles de los escudos del Sevilla y el Betis en el paso de misterio de San Pablo. / El Correo

Numerosos detalles se encuentran ocultos en los pasos procesionales de las cofradías sevillanas. Por ejemplo, pocos conocen al "zaqueo" de la Borriquita, un niño que se esconde entre la palmera del misterio de la corporación del Salvador. También, el nido y el pájaro que se hallan discretamente entre las ramas del olivo de La Redención, o la rosa roja de Santa Marta situada justo en el lugar donde cae la mano del Cristo de la Caridad, como si de una gota de sangre se tratase. Pequeños guiños que pasan desapercibidos para el público general y merecen ser contados entre la vorágine cofrade de estos días.