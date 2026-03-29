Tiempo en Sevilla para el Lunes Santo: esta es la previsión de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) despeja las dudas para las hermandades del Lunes Santo. La jornada estará libre de precipitaciones en Sevilla, con cielos poco nubosos durante la mañana y la tarde, que irán abriéndose hasta quedar completamente despejados en las últimas horas de la noche.

Las temperaturas acompañarán el paso de los pasos. El termómetro arrancará el día en torno a los 9°C a primera hora, con una sensación térmica que puede bajar hasta los 7°C por la influencia del viento del noreste. A mediodía se alcanzarán los 19°C, máximo que se mantendrá también a las seis de la tarde, para volver a caer hasta los 13°C pasada la medianoche.

06:00 horas Poco nuboso · 9°C (sensación 7°) · Viento NE a 20 km/h con rachas de 35 km/h · Humedad 35%

12:00 horas Poco nuboso · 19°C · Viento NE a 20 km/h con rachas de 35 km/h · Humedad 25%

18:00 horas Poco nuboso · 19°C · Viento E a 10 km/h · Humedad 30%

00:00 horas Despejado · 13°C · Calma · Humedad 45%

El viento será el factor a vigilar, especialmente en la franja de la mañana, con rachas que pueden llegar hasta los 35 km/h en dirección noreste. Por la tarde amainará, y a partir de la noche la calma será total.

La humedad relativa se mantendrá baja durante todo el día, entre el 25% y el 45%, lo que contribuirá a que el ambiente sea seco y luminoso. El índice UV alcanzará el nivel 6, considerado alto, por lo que se recomienda protección solar a quienes pasen largas horas en la calle siguiendo las cofradías.

Domingo, 29 de marzo

06:00

Estado del cielo: despejado

Temperatura: 12 ºC

Sensación térmica: 12 ºC

Humedad relativa: 35 %

12:00

Estado del cielo: despejado

Temperatura: 23 ºC

Sensación térmica: 23 ºC

Humedad relativa: 25 %

18:00

Estado del cielo: despejado

Temperatura: 20 ºC

Sensación térmica: 20 ºC

Humedad relativa: 25 %

24:00

Temperatura: 15 ºC

Sensación térmica: 15 ºC

Humedad relativa: 30 %

Las temperaturas se mantendrán suaves, con una mínima de 12 grados a primeras horas del día y una máxima de 23 grados en las horas centrales. A mediodía, los termómetros alcanzarán los 23 grados, valores que se repetirán también durante la tarde antes de descender ligeramente por la noche.

El elemento más destacado de la jornada será el viento. Soplará de componente norte y nordeste con intensidad moderada, alcanzando rachas de hasta 45 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría dejar una sensación térmica algo más fresca de lo habitual pese al ambiente soleado.

En cuanto a la humedad, se situará en valores relativamente bajos durante el día, en torno al 25 % en las horas centrales, lo que contribuirá a una atmósfera seca y agradable.

Noticias relacionadas

En definitiva, Sevilla vivirá un domingo plenamente primaveral, con sol, temperaturas agradables y protagonismo del viento, en una jornada ideal para actividades al aire libre aunque con precaución por las rachas más intensas.