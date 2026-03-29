Tiempo en Sevilla para el Lunes Santo: esta es la previsión de la Aemet
El viento del noreste será el protagonista del Lunes Santo en Sevilla, con rachas de hasta 35 km/h por la mañana, aunque la AEMET descarta precipitaciones y anuncia cielos despejados por la noche
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) despeja las dudas para las hermandades del Lunes Santo. La jornada estará libre de precipitaciones en Sevilla, con cielos poco nubosos durante la mañana y la tarde, que irán abriéndose hasta quedar completamente despejados en las últimas horas de la noche.
Las temperaturas acompañarán el paso de los pasos. El termómetro arrancará el día en torno a los 9°C a primera hora, con una sensación térmica que puede bajar hasta los 7°C por la influencia del viento del noreste. A mediodía se alcanzarán los 19°C, máximo que se mantendrá también a las seis de la tarde, para volver a caer hasta los 13°C pasada la medianoche.
06:00 horas Poco nuboso · 9°C (sensación 7°) · Viento NE a 20 km/h con rachas de 35 km/h · Humedad 35%
12:00 horas Poco nuboso · 19°C · Viento NE a 20 km/h con rachas de 35 km/h · Humedad 25%
18:00 horas Poco nuboso · 19°C · Viento E a 10 km/h · Humedad 30%
00:00 horas Despejado · 13°C · Calma · Humedad 45%
El viento será el factor a vigilar, especialmente en la franja de la mañana, con rachas que pueden llegar hasta los 35 km/h en dirección noreste. Por la tarde amainará, y a partir de la noche la calma será total.
La humedad relativa se mantendrá baja durante todo el día, entre el 25% y el 45%, lo que contribuirá a que el ambiente sea seco y luminoso. El índice UV alcanzará el nivel 6, considerado alto, por lo que se recomienda protección solar a quienes pasen largas horas en la calle siguiendo las cofradías.
Domingo, 29 de marzo
- 06:00
- Estado del cielo: despejado
- Temperatura: 12 ºC
- Sensación térmica: 12 ºC
- Humedad relativa: 35 %
- 12:00
- Estado del cielo: despejado
- Temperatura: 23 ºC
- Sensación térmica: 23 ºC
- Humedad relativa: 25 %
- 18:00
- Estado del cielo: despejado
- Temperatura: 20 ºC
- Sensación térmica: 20 ºC
- Humedad relativa: 25 %
- 24:00
- Temperatura: 15 ºC
- Sensación térmica: 15 ºC
- Humedad relativa: 30 %
Las temperaturas se mantendrán suaves, con una mínima de 12 grados a primeras horas del día y una máxima de 23 grados en las horas centrales. A mediodía, los termómetros alcanzarán los 23 grados, valores que se repetirán también durante la tarde antes de descender ligeramente por la noche.
El elemento más destacado de la jornada será el viento. Soplará de componente norte y nordeste con intensidad moderada, alcanzando rachas de hasta 45 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría dejar una sensación térmica algo más fresca de lo habitual pese al ambiente soleado.
En cuanto a la humedad, se situará en valores relativamente bajos durante el día, en torno al 25 % en las horas centrales, lo que contribuirá a una atmósfera seca y agradable.
En definitiva, Sevilla vivirá un domingo plenamente primaveral, con sol, temperaturas agradables y protagonismo del viento, en una jornada ideal para actividades al aire libre aunque con precaución por las rachas más intensas.
- Sevilla ya tiene el único cine 4D de Andalucía: asientos en movimiento, salas familiares y tecnología 4k de última generación
- La Junta de Andalucía continúa con fallos en el sistema: recupera las nóminas de funcionarios pero siguen bloqueados pagos de multas e impuestos
- Medida piloto' ante el colapso de la autopista a Cádiz: habilitan un tercer carril en la AP-4 en días críticos de la Semana Santa
- La empresa de la barcaza de Coria responde a las hermandades y defiende la subida de tarifas del Rocío
- El alcalde de Sevilla renuncia a más privatizaciones como la limpieza de colegios y garantiza que no se perderá empleo público
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 28 de marzo de 2026
- La Junta de Andalucía repartirá hasta 15.000 euros por hectárea de invernadero y 6.200 para cítricos y olivar de regadío
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 28 de marzo de 2026