Las vallas toman San Jacinto para recibir a La Estrella: nazarenos en filas de tres en una salida histórica

Es una de las novedades más esperadas de esta jornada. La Hermandad de La Estrella dejó hace días su capilla y saldrá de la iglesia de San Jacinto. Lo hace medio siglo después de mudarse a su actual capilla. El público ha ido llegando para ver la salida de la hermandad y se ha encontrado con metros de vallas. A pesar de que la polémica obligó a las autoridades a asegurar que este año 2026 la Semana Santa de Sevilla contaría con menos vallas para aforar los espacios y evitar un exceso de gente, en Triana el Domingo de Ramos se incumple desde luego esta máxima.

"Policía Nacional no va a decidir dónde se coloca ninguna valla en Semana Santa". Estas fueron las palabras del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, tras la polémica del pasado año con la limitación de aforo en las salidas y recogidas de algunas hermandades. "El cuerpo policial ha asesorado y ha hecho propuestas, pero somos respetuosos con las competencias del Ayuntamiento, así que las vallas o elementos físicos que se dispongan estarán en el Plan municipal", ha insistido Toscano este lunes después de la Junta local de seguridad.

El ayuntamiento hispalense ha instalado 40 sensores que medirán en tiempo real el flujo de personas en los puntos más concurridos de la ciudad. Estos datos están a disposición del Cecop y de Policía Nacional y Local, y están en una aplicación móvil para que cualquier sevillano pueda saber si está saturado o no los principales enclaves.

Estos datos en tiempo real sobre el aforo son los que sirven para determinar si se va a limitar el acceso o no a algunas zonas concretas del casco histórico y servirá para tomar decisiones en caso de que haya que vallar algunos puntos, explicó en su momento el alcalde José Luis Sanz. Además son las hermandades, se indicó, las que decidirán y pedirán esas vallas.

Vuelta a la polémica

Los aforamientos fueron la gran polémica de 2025 y desde el Cecop y el Consejo de Hermandades aseguraron que iba a trabajar que la situación no se repita este año. Tanto el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, como el delegado de Fiestas de Primavera, Manuel Alés, llevan días insistiendo en que el objetivo era "evitar las vallas al máximo posible".

"Será la hermandad la que diga dónde necesita vallas", aseguró Vélez a preguntas de la prensa en su tradicional encuentro previo a la Semana Santa para aclarar las últimas dudas. Además, el presidente de la institución cofradiera ha recalcado que "la Policía Nacional no pondrá vallas salvo que haya una necesidad de seguridad". De esta forma, ha reiterado que "a priori no está determinado poner vallas".

Javier Alonso

Exceso de nazarenos

La otra polémica de este año es el récord que están batiendo las hermandades con miles de nazarenos, lo que abre un debate sobre si hay que poner numerus clausus para restringir el número de hermanos en el cortejo cada año. La Hermandad de la Estrella ha superado la barrera de los 3.000 nazarenos. Según comunicó la propia corporación de la calle San Jacinto en sus redes sociales, el reparto de papeletas culminó con 3.008 nazarenos, entre los que se incluyen. Esta cifra supone un crecimiento de 300 hermanos en el cortejo con respecto a las cifras de la Cofradía hace tan solo dos años, cuando había 2.700 nazarenos.

Los nazarenos discurren para aligerar el paso en filas de a tres nazarenos para evitar demasiados retrasos en el paso del cortejo. La Subdelegación del Gobierno también ha advertido de que ese discurrir en filas de a tres y cuatro nazarenos impedirá en muchas zonas habilitar vías de seguridad en caso de emergencia.

Un hecho histórico

Este Domingo de Ramos será especial para la hermandad porque saldrá por primera vez desde la parroquia de San Jacinto en Semana Santa desde que lo hiciera en 1976. Entre 1838 y entonces, durante 142 años, había sido su sede canónica, pero en esa ocasión la cofradía finalizó su estación de penitencia ya en su actual capilla. "Por el 50 aniversario hicimos reuniones para aportar ideas para la celebración y fue el Diputado Mayor de Gobierno el que propuso que sería bonito reeditar lo que hicimos, salir de San Jacinto y volver a nuestra capilla", explica Carlos Martín Vázquez, Hermano Mayor de La Estrella, a El Correo de Andalucía.

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Aquel Domingo de Ramos de 1976, La Estrella marchó hacia la Catedral desde el templo parroquial y se recogió, entrada la madrugada, en la capilla recién inaugurada. En 2026 sale de San Jacinto pero sí, con las vallas flanqueando su discurrir por Triana.