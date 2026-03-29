Viento, obras y muchos retrasos por una suma de incidencias en un nuevo Domingo de Ramos que no acertó con los horarios

El Domingo de Ramos arrancó marcado por los numerosos cambios de horarios e itinerarios, por el estreno del plan habilitado para esquivar las obras de la Encarnación, y por un tiempo soleado que garantizaba un nuevo pleno de hermandades en la calle. A estos factores, que estaban ya previstos, se sumaron una sucesión de incidencias de todo tipo (aunque ninguna con daños graves) y unas fuertes rachas de viento que condicionaron la jornada especialmente a primera hora de la tarde. El resultado fue un Domingo de Ramos con más de una hora de retraso al paso por la carrera oficial, una demora que llevó incluso a la Hermandad del Amor a acordar un aplazamiento de su salida de más de 45 minutos para evitar quedar bloqueada en medio de su recorrido, circunstancia que sí sufrieron otras hermandades.

La jornada del Domingo de Ramos ha sido siempre una de las más complejas de la Semana Santa. De ahí que hayan sido numerosos los intentos de reordenar el paso de las hermandades para evitar bloqueos o demoras excesivas. En otros años, como en 2025, la amenaza permanente de lluvia fue la justificación del descuadre. En este 2026 no hubo incertidumbre metereológica pero sí un factor que ni el Consejo ni el Ayuntamiento aciertan aún a controlar: el aumento del número de nazarenos. Especialmente significativa fue la situación de La Paz y de La Estrella que tuvieron que mantener varios de sus tramos en filas de tres.

Todas las incidencias del Domingo de Ramos

Amaneció uno de los días más deseados de Sevilla, el Domingo de Ramos, con sol radiante y rachas de viento frío que refrescaban el ambiente. Las vísperas dejaron claro que la ciudad tenía ganas de su Semana Santa, con barrios repletos, aunque hubo comentarios de que no había tanta bulla y tanto público como se acostumbraba en otros tiempos. Se estrenó la Semana Santa en el Porvenir y La Paz fue, un año más, la primera en poner su cruz de guía en la calle. Un rato amargo para la hermana mayor, Concha Rubio, que asumió el cargo tras el fallecimiento el pasado mes de julio de Manuel Recio, su antecesor, su amigo. Una jornada especialmente emotiva para muchos nazarenos congregados en la parroquia de San Sebastián, con el recuerdo presente de quien dejó una gran vacío en la corporación.

El día prometía ser espléndido y comenzaron los sobresaltos. El primero en forma de incendio en la cocina de un bar de la calle Cuna, con un humo denso y blanco impregnando una de las vías que son artería de esta Semana Santa. Emergencias Sevilla informó de que un hombre de 32 años estaba afectado por inhalación de humo y en la Plaza del Salvador tuvieron que improvisar a toda velocidad un cambio de itinerario para La Borriquita. Cambiaron las vallas que mantenían al público ordenado para indicar que la Hermandad del Amor cambiaba su recorrido y giraba al salir hacia la derecha, por Entrecárceles y Álvarez Quintero, para llegar al Salvador.

En la Plaza de la Magdalena se producía un segundo incidente menor esta jornada. El varal delantero derecho del palio de Jesús Despojado se rompía. No fue hasta su paso por la Catedral cuando pudieron repararlo. Hasta entonces, ‘levantás a pulso aliviao', con cautela, y un auxiliar sosteniendo de manera permanente el varal roto del palio de la Virgen de los Dolores.

Ya entonces se acumulaban los retrasos en Campana, donde se vivió otro susto. Juan Antonio Carrera, sacerdote y director de la Hermandad de La Cena, sufrió un desvanecimiento y se desplomó en el suelo. Tuvo que ser atendido de urgencia por varios médicos en el Palquillo y finalmente se decidió que debía ser evacuado en ambulancia al Hospital de Fátima. Lo acompañó en todo momento, mientras trataban de que se recuperara, el arzobispo José Ángel Saiz Meneses y posteriormente se trasladó con él en ambulancia Leonardo Sánchez, delegadodiocesano de medios de comunicación de la Archidiócesis de Sevilla. El mareo intenso que tenía fue fruto del cansancio y de un problema intenso de cervicales, por llevarse como prioste mucho tiempo mirando hacia arriba en el paso de La Cena. Nada grave, afortunadamente, informaron desde el Arzobispado.

Por la tarde, un nuevo incidente elevó la tensión y provocó nuevos retrasos. En torno a las nueve de la noche una ambulancia atravesó la Avenida de la Constitución en dirección a la Plaza Nueva. La llegada de los servicios sanitarios obligó a que la Virgen de la Hermandad de San Roque realizara una compleja maniobra para dejar paso. Durante un rato quedaron paralizadas tanto esta hermandad como la Estrella, que se encontraba ya en la carrera oficial. Finalmente, se aclaró que todo había sido un "error humano" en un traslado de un paciente coordinado entre la empresa privada titular de la ambulancia y el Cecop.

Maniobras de la Virgen de Gracia y Esperanza para dejar pasar a una ambulancia / Javi Carbonero

Vallas en San Jacinto y obras en la Encarnación

Uno de los puntos de más expectación de la jornada estuvo en la parroquia de San Jacinto, que 50 años después volvía a acoger la salida de la Hermandad de la Estrella. Si el pasado año hubo una intensa polémica con las vallas, este 2026 la Subdelegación del Gobierno se adelantó para dejar claro que la Policía Nacional no iba a decidir donde se colocaban, el Ayuntamiento insistió en que dependería de si había un exceso de público y el Consejo de Hermandades y Cofradías aseguraba que se iban a usar mucho menos y que se pondrían solo a petición de las hermandades. Sin embargo, llamó mucho la atención como la calle San Jacinto estaba aforada de manera muy importante por vallas metálicas mientras que los nazarenos iban saliendo en filas de a tres, para agilizar el cortejo de los más de 3.000 hermanos en una cofradía que bate récord este domingo.

Más allá de la caída del vallado, la jornada del Domingo de Ramos puso a prueba el retranqueo del cajón de obras del tranvibús en la Encarnación. Fueron las hermandades de la Cena y de San Roque quienes estrenaron un itinerario que será uno de los protagonistas de esta Semana Santa, junto a la situación de la Plaza Nueva y, en la madrugá, las obras de Pagés del Corro.

obras en la encarnación / domingo diaz

El resultado, como estaba previsto, fue un paso deslucido y una maniobra muy compleja tanto para los misterios como para los palios de las dos hermandades. El público respondió en la zona de las Setas de la Encarnación, pero especialmente en el caso de San Roque el paso por la zona de obras se realizó sin apenas público alrededor, que prefirió otras ubicaciones más cómodas.

Aunque el gran susto se produjo a primera hora de la tarde. Por el itinerario habilitado en el cajón de obras habían pasado ya las hermandades de La Cena y San Roque cuando el fuerte viento produjo la caída de la mitad del vallado. Afortunadamente, en ese momento ya no había apenas público en la zona y el incidente se saldó sin ningún daño personal. Los equipos técnicos de movilidad y de emergencias consiguieron devolver las vallas a su situación anterior.