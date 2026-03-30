La azotea que ardió este Lunes Santo estaba llena de "plantas aromáticas" que un vecino vendía "en establecimientos y bares"

El principal incidente del Lunes Santo ocurrió en la calle Pajaritos, junto a Francos, en pleno centro de Sevilla. Pasadas las cinco de la tarde, una densa columna de humo negro en el centro era captada desde muchísimos puntos y ponía en alerta a la ciudad. A los pocos minutos, el 112 confirmaba que se trataba de un incendio en la cubierta de un edificio. Antes de las cinco y media, estaban desplegados los bomberos, que hicieron una rápida intervención para desalojar el edificio en esta vía neurálgica para la Semana Santa. Llegaron las ambulancias, aunque se constataron que no había heridos, y se desplegaron hasta 60 agentes de la Policía Local. El fuego quedó controlado con inmediatez aunque se volvió a desbaratar la jornada.

Era llamativa la azotea que se vio en los numerosos videos que los vecinos de edificios colindantes colgaron en las redes. Un vecino que vive justo en el edificio de enfrente habló ya cuando todo había amainado aunque aún olía a quemado y chamuscado. Era más de las nueve de la noche, el susto había pasado y el Ayuntamiento de Sevilla había confirmado que no era un edificio turístico ni un alojamiento temporal para la Semana Santa. Se llegó a especular con alquiler de balcones pero ese extremo no se ha confirmado.

"Son vecinos de alquiler de toda la vida, de los pocos que quedan en la calle Pajaritos que no son apartamentos turísticos", confirmo un vecino en conversación con este periódico. Ese mismo extremo lo corroboran trabajadores de los bares de la zona. "De turístico nada", aclaran. "Es el único número de la calle en el que vive gente normal y corriente, española, nadie de Massachusetts", insisten con ironía en tiempos de gentrificación.

Muchas plantas secas

El video grabado desde la azotea de enfrente confirma que acumulaba una gran cantidad de plantas secas, lo que facilitó que ardieran con rapidez. Las imágenes muestran como los bomberos acceden a la cubierta y actúan con velocidad y diligencia. Hay numerosas plantas en tiestos con ramas secas de cierta altura. Los vecinos explican al ser preguntados por este extremo. "Es un hombre que tenía un Parque Jurásico", ironiza uno de los vecinos. "Cultivaba plantas aromáticas y las vendía, iba con su cesto a los bares y otros establecimientos. Vendía orégano, tomillo, albahaca y por eso tenía tantas plantas ahí arriba", cuentan quienes viven en la calle. "Nada ilegal", apostillan.

El Ayuntamiento de Sevilla confirmó que no se trata de un edificio turístico aunque aún no hay información oficial sobre las causas del fuego y qué lo ocasionó. Afortunadamente todo quedó en un susto. Otro incidente menor sin más consecuencias que un nuevo desbarajuste, retrasos y confusión en el Lunes Santo. Un sobresalto que hizo que se pareciera al Domingo de Ramos, cuando ardió una freidora en un bar en la calle Cuna y abrió con este suceso paso a una cadena de incidencias menores que acabó con mucho retraso en el discurrir de las procesiones.