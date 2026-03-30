Los bares de Sevilla, contra la ley seca en Semana Santa: "Es absurdo; no puedo vender para la calle, ni tener los veladores..."

"Lo siento, es que pasa la cofradía por aquí y tengo que recoger la terraza". Una camarera de la calle Santo Tomás avisaba en torno a las 17 horas que por orden municipal debían recoger todas las mesas. Los trabajadores levantaban mesas y sillas, mientras su jefe rechazaba hablar en ese momento con El Correo de Andalucía por el momento tan complicado que vivían.

Esa es la norma. Los bares que tengan veladores en zonas donde vaya a pasar una cofradía deben recoger una hora antes. Los del entorno de la carrera oficial deben retirarlos a las 17 horas. La imagen fue curiosa. Algunos establecimientos de la avenida de la Constitución parapetaron las mesas altas en su interior a modo de vallas.

En la calle Almirantazgo, los camareros no hablaban de lo que suponen las restricciones, pero dejaban ver sus sonrisas irónicas. "Entra y pregúntale al encargado", decía uno mientras guiñaba con sorna a su compañero. El responsable prefirió morderse la lengua y pidió que se volviera más tarde.

Iván Núñez, responsable de la Bodega Ataranzana, sí contestaba a El Correo de Andalucía. Hablaba de "descontrol" porque se le había dicho que a las cinco. Pero no contó con el paso de una cofradía por delante de su establecimiento. A las dos de la tarde tuvo que recoger. "La ordenanza dice una cosa y la policía otra", se quejaba. "Tenemos que estar pendientes nosotros de a qué hora pasan".

La imagen en los bares era casi siempre la misma. Mucho agobio en los peores momentos y aplazamiento de respuestas. Además, desde el paso de la cruz de guía hasta la banda del palio no se podía servir alcohol.

Llamativa era la escena en la plaza de la Pescadería. Allí, aunque los cortejos pasaran por las calles Ángel María Camacho y la Cuesta del Rosario, también tuvieron que recoger. No había una sola cerveza en la mano. Todo el mundo estaba en el interior de los bares.

Carlos Rivero, dueño del Bar Taperia Alcaiza, se reía. "¿De verdad tienes que venir a preguntar qué nos parece?". Se respondía él mismo, asombrado con la obviedad de la pregunta. "Un fastidio", era la palabra más suave que encontraba.

Rivero no entendía el porqué de la norma. "Es absurdo. No puedo vender para la calle, no puedo tener los veladores...", apuntaba. "Parece que los bares somos el problema", insistía. "Aquí nunca ha pasado nada". Además, explica que la intención no es convertir la calle en un botellón, como ocurrió días atrás en el Claret. "No queremos eso, pero se puede llegar a establecer un término medio".

Toda la conversación se produce con Rivero, que lleva más de 20 años regentando este bar, en unas labores nada habituales para él. Se encontraba en la puerta, dando paso al público que llegaba y haciendo de seguridad: "Evitando que la gente salga con los vasos".

Ley seca para La Madrugá

El Correo de Andalucía ya contó cuáles son las calles con bares afectados por la normativa aplicable en esta Semana Santa 2026. Además de las prohibiciones ya referidas, habrá ley seca durante La Madrugá.

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Como ya se hizo en 2025, la principal medida para esta Semana Santa es el cierre de los bares a las 3 de la mañana. Con la persiana bajada deberán permanecer hasta, al menos, las 6 de la mañana. Solo quedan fuera de esta norma los establecimientos de las calles El Silencio, Alfonso XII y Plaza del Duque: allí el horario de cierre será a la una de la madrugada.