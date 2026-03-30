Los dos cautivos, frente a frente: Santa Genoveva y San Pablo firman un encuentro histórico en la Plaza de San Francisco

El incendio desatado en las inmediaciones de la calle Francos ha dejado estampas que pasarán a la historia de la Semana Santa de Sevilla. Los cambios de itinerario de San Pablo y La Redención, que dejaban de transitar por Francos para hacerlo por Hernando Colón y el exterior de los palcos de la Plaza de San Francisco, se presentaba a priori como un obstáculo. Nada más lejos de la realidad.

El incidente ha supuesto que los dos Cautivos se encontrasen frente a frente en la Plaza de San Francisco. La Hermandad de Santa Genoveva estaba en Carrera Oficial, mientras San Pablo iba de regreso a su barrio. Móviles en mano, los sevillanos presentes en las sillas de la Carrera Oficial han comenzado a aplaudir en el preciso instante en el que se daba dicha estampa que quedará para siempre grabada en la memoria de todos.

Por su parte, el misterio de San Pablo optó por transcurrir en silencio en señal de respeto. En cambio, la Agrupación Musical de La Pasión de Linares, que acompaña al paso de Santa Genoveva, se encontraba en ese momento interpretando la marcha Alma de Dios, todo un clásico de la música procesional que hizo este momento aún más especial. Más tarde, se repetía la misma estampa con los pasos de palio. La Virgen de las Mercedes salía de la calle Sierpes cuando la dolorosa del Rosario de la corporación de San Pablo estaba a punto de entrar en la calle Entrecárceles. De nuevo, los palcos rompieron en un tímido aplauso para acompañar la escena.

Los palios de las hermandades de San Pablo y Santa Genoveva se cruzan en la carrera oficial / Felipe Marín Alonso

El misterio de La Redención hizo lo propio con los nazarenos de Santa Marta: los cirios negros de la cofradía de la Iglesia de San Andrés se entremezclaban con el olivo del misterio de la calle Santiago.

Álvaro García-Arévalo

La Semana Santa de 2026 anota un nuevo incidente más, aunque esta vez ha tenido un final feliz para centenares de sevillanos que nunca borrarán de su memoria lo ocurrido en la Plaza de San Francisco este Lunes Santo.