Entre lágrimas, pétalos y ramas de olivo: Sevilla recibe con fervor la luz de la mirada del Señor de la Redención y su madre del Rocío

Una auténtica oda a la primavera en una calle Santiago florecida en azahar y bajo un cielo azul que colorea el cariño de los devotos de la cofradía del Rocío, el Beso de Judas o la Redención. Tantos nombres para un mismo sentimiento que denota el arraigo de una corporación y el cariño de tantos hermanos que han pisado cada Lunes Santo el mármol del templo de Santiago Apóstol.

Paco vive en Granada, pero nació en el Corral del Conde, muy cerca de la sede canónica de la Redención. Lleva 10 años sin ver al Señor en la calle, ya que procesiona en la capital granadina junto al Señor del Cautivo. "Este año ha coincidido que estábamos aquí y no podíamos faltar", comenta ilusionado este hombre. Él lleva 27 años siendo hermano de la corporación y muchos saliendo de nazareno aunque lleva una década sin hacerlo. Paco fue sacerdote en su juventud y conoció a la cofradía por aquel entonces: "En ese momento éramos muy poquitos".

Álvaro García-Arévalo

Unos 30 abuelillos aguardaban con asombro la salida de la cofradía. Personas que durante muchos años han disfrutado de la salida de esta corporación, pero debido a su avanzada edad necesitan de un apoyo especial, un corralito a la sombra desde el que vislumbrar el perfil del Señor de la dulce mirada y su madre del Rocío. Al mismo tiempo, los niños de la banda juvenil, que acompaña abriendo el cortejo de la cofradía, jugaban con las boquillas de sus cornetas para tratar de matar el tiempo hasta que la cruz de guía se pusiera en la calle.

Puntualmente, salió la cofradía bajo un sol de justicia. Todos los tramos de nazarenos iban de tres en tres en una corporación que ha crecido mucho en la última década. Este 2026 ha expedido un total de 1.847 papeletas de sitio. En 2014 procesionaban unos 1.000 nazarenos: los números constatan la subida sin ningún atisbo de duda. Cada vez más sevillanos ven al Señor de la Redención y la Virgen del Rocío como auténtico barco de fe al que agarrarse ante cualquier dificultad en su día a día.

Bajo un silencio sepulcral, el Señor cruzaba el dintel cuando pasaban cuatro minutos de las tres de la tarde. Tras el himno nacional, los primeros compases de la marcha Con tu Espíritu, una obra muy emotiva por la historia que se esconde tras ella. Los componentes de la Agrupación Musical de la Redención viven un Lunes Santo de zozobra y vacío entre las filas de sus cornetas. A las puertas del verano se marchó -muy joven- Paco Aranda, el querido Paquito, que quedó profundamente enamorado del titular de cofradía hace muchos años. Desde aquel momento, no faltó ningún Lunes Santo con el toque de corneta tan característico que interpretaba. Con tu Espíritu es la marcha que recordará por siempre a Paco y estos músicos lo han bordado al interpretarla a la salida del misterio: lágrimas en los ojos y nervios a flor de piel.

En la calle Santiago sonaba "Rocío del Cielo", bajo una lluvia de pétalos coloreada por el cielo azul de Sevilla. Aplausos y balcones engalanados con personas asomadas que incluso rozaban con sus manos las ramas del olivo del majestuoso paso de misterio. Una auténtica fantasía para los devotos y curiosos que se acercaron hasta el lugar para presenciar el cortejo.

La primera estación de penitencia tras la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío

"Para que su Virgen del Rocío la proteja bajo su manto", indicaba Paco Reguera a sus costaleros al dedicar una levantá a Angelita Yruela, de las hermanas más antiguas de la corporación. A las 15:40 salió el paso de palio de la Hermandad de la Redención. Es la primera estación de penitencia con la dolorosa ya coronada. De hecho, porta la nueva presea, bajo el diseño de Jesús Delgado, que estrenase en julio de 2025 tras su Coronación Canónica en la Catedral de Sevilla.

Álvaro García-Arévalo

A la salida del palio se sucedieron las saetas y petalás, al tiempo que los auxiliares de la cofradía depositaban a los pies de la Virgen varios ramos de flores de unos devotos sensiblemente emocionados. Sonaba la marcha Rocío Coronada de Jesús Espinosa de los Monteros, el obsequio musical de la citada coronación de esta imagen. La calle Santiago estallaba en júbilo -asimilando lo ocurrido- al ver por fin a su cofradía marchar hacia la Santa Iglesia Catedral en un reluciente Lunes Santo que quedará para el recuerdo de todos.