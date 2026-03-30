Lunes Santo, en directo: Horarios, recorridos y avisos de las cofradías de la Semana Santa de Sevilla

Nueve cofradías se pondrán en las calles de la ciudad en la jornada del Lunes Santo, donde el recogimiento del centro y el fervor de los barrios serán los protagonistas. Se mantienen los horarios y el orden de paso por carrera oficial ya establecido. La jornada queda configurada: San Pablo, El Beso de Judas, Santa Genoveva, Santa Marta, San Gonzalo, Vera Cruz, Las Penas, Las Aguas y El Museo.

Se trata del día más madrugador de todos. La Hermandad de San Pablo será la primera en ponerse en la calle a las 11:15 horas. El Cautivo y Rescatado y la Virgen del Rosario deben recorrer uno de los trayectos más largos de la Semana Santa de Sevilla. Además, será de las pocas cofradías de la jornada que vivirá cambios en su recorrido por las obras que mantienen abierta la Encarnación. La próxima en salir será Santa Genoveva que comenzará su estación de penitencia desde el Tiro de Línea a partir de las 12:25 horas. Un binomio perfecto entre cofradía y barrio donde la devoción por el Señor Cautivo se palpa desde el momento en el que su paso recibe los primeros rayos de sol.

En el segundo tramo del día están las hermandades de La Redención y San Gonzalo, que pondrán sus cruces de guía en las calles a las 14:40 y las 15:00 horas, respectivamente. Especialmente emotiva será la salida de la cofradía de la calle Santiago cuando los músicos de la Redención banda interpreten la marcha Con tu Espíritu, en honor a "Paquito", un joven componente que desgraciadamente falleció el pasado año. Al otro lado del río, la hermandad del Señor del Soberano Poder y la Virgen de la Salud ha marcado récord de nazarenos, superando las 3.000 papeletas este año.

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A las 18:10 horas será el turno del recogimiento de la Hermandad de Santa Marta, que partirá desde la Iglesia de San Andrés. Le seguirá Las Aguas desde su capilla de la calle Dos de Mayo, que pondrá en la calle a 900 nazarenos este Lunes Santo. Le sigue la cofradía del Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de las Tristezas, que saldrá de su capilla al filo de las siete y media de la tarde. Las túnicas de ruán negro volverán a ser las protagonistas en Las Penas de San Vicente, que ha ampliado este año su patrimonio musical. La última en salir será la Hermandad del Museo a las 20:40 horas, una cofradía que representa una auténtica dualidad: el silencio del tramo del Crucificado de la Expiración contrasta con la bulla del palio de la Virgen de las Aguas.