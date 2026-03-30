Lunes Santo
Manoli, vecina del Polígono San Pablo: “Seguiré viniendo a mi barrio cada Lunes Santo mientras el Señor y la Virgen me lo permitan”
Manoli, vecina del Polígono San Pablo, regresa cada Lunes Santo a su barrio para revivir recuerdos y reencontrarse con su gente
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Hay barrios que no se abandonan nunca del todo, aunque la vida lleve por otros caminos. Eso le ocurre a Manoli, vecina de corazón del Polígono San Pablo, que cada Lunes Santo regresa a las calles donde transcurrió su vida para reencontrarse con sus recuerdos, con su gente y con la hermandad que sigue marcando su calendario.
Su historia está profundamente unida a la parroquia y al barrio. “Soy la número 23 en el número del registro en esta iglesia. Me casé en esta iglesia”, cuenta con el orgullo sereno de quien sabe que su vida entera está ligada a ese templo. Aunque ya no reside en San Pablo, su vínculo con la hermandad y con el barrio permanece intacto con el paso de los años.
Por eso, cuando llega el Lunes Santo, Manoli vuelve a casa. “Ya no vivo en este barrio, pero aquí ha transcurrido toda mi vida”, explica, resumiento en pocas palabras una pertenencia que no entiende de mudanzas ni de distancias. Cada estación de penitencia es para ella mucho más que una cita cofrade: es una forma de seguir abrazando su memoria.
Y mientras pueda, seguirá haciéndolo. “Sigo viniendo a mi barrio cada Lunes Santo hasta que el cuerpo aguante y el Señor y la Virgen me lo permitan”, dice emocionada. Una frase que encierra el sentimiento de tantas personas que, pasen los años que pasen, siguen encontrando en su hermandad y en su barrio un lugar al que volver siempre.
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