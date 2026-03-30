Lunes Santo
Mariola, vecina del Polígono San Pablo: “Esperamos a la Virgen todo el año para cubrirla de pétalos”
La familia de Mariola comparte la jornada con amigos y vecinos, esperando la llegada de la Virgen para honrarla con una lluvia de flores en la calle Hernando del Pulgar
Sigue el directo del Lunes Santo en Sevilla
El paso de Nuestra Señora del Rosario Doloroso volvió a dejar este Lunes Santo una de esas estampas íntimas y emocionantes que engrandecen la Semana Santa de los barrios. En la calle Hernando del Pulgar, en pleno Polígono San Pablo, una vecina llamada Mariola cumplió con una promesa silenciosa pero cargada de sentimiento: mantener la tradición de la petalá a la dolorosa de la hermandad.
Mariola compró la vivienda hace apenas año y medio y, desde el primer momento, quiso conservar una costumbre muy arraigada en esa casa. Así se lo hizo saber a la familia anterior cuando cerró la compra del inmueble. “Le dijimos a la familia que íbamos a mantener la tradición”, explica con emoción, aguardando cada Lunes Santo uno de los momentos más especiales del año.
La cita comienza mucho antes de que asome el palio por la calle. Desde por la mañana, familiares y amigos se reúnen en la casa para compartir una jornada marcada por la convivencia, la ilusión y la espera. “Esperamos que venga la Virgen para tirarle los pétalos. Es un día especial y viene mucha gente a nuestra casa desde por la mañana a disfrutar de este día”, relata Mariola, convertida ya en nueva guardiana de una costumbre que forma parte de la memoria sentimental del barrio.
Porque la Semana Santa también se sostiene en estos gestos heredados, en balcones que no olvidan, en casas que siguen latiendo al compás de una levantá y en vecinos que entienden que una petalá no es solo un puñado de flores lanzadas al aire, sino una forma de decirle a la Virgen que, pase el tiempo que pase, en esa calle siempre habrá quien la espere con el mismo amor.
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