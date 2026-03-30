A la mínima, efecto dominó: un incendio en Francos trastoca el horario de un Lunes Santo pleno con los Cautivos como protagonistas

El cielo limpio, sin nubes, despejado desde primera hora de la mañana era el presagio de la mejor noticia: las nueve hermandades de este Lunes Santo han completado su estación de penitencia tras dos años truncados por la lluvia. Desde la salida tempranera del Cautivo del Polígono San Pablo, a las 11.15 de la mañana, a la última Cruz de Guía que se colocó en la calle, la del Museo, a las 21.00, todas las cofradías han procesionado en una jornada marcada por el incendio sobre las cinco de la tarde en una azotea en la calle Pajaritos, que ha condicionado el paso de las cofradías por las arterias principales de la Semana Santa, provocando un efecto dominó. Un episodio por el que la jornada se cierra con retrasos considerables respecto al horario previsto en las cofradías que tenían la salida de sus templos a partir de las 18.00. A la mínima, saltan las costuras de la Semana Santa. Confusión, caos, desbarajuste y cierta pérdida de control. A ratos, esa es la sensación.

El suceso, que no dejó heridos, se atajó con una rápida intervención por parte de los dispositivos de policía y bomberos -con el despliegue de más de 60 agentes- pero erró en la segunda parte de la respuesta: la comunicación pública, por las vías oficiales, del recorrido alternativo planteado entre el Consejo y el Ayuntamiento para las hermandades de San Pablo y La Redención, afectadas de lleno por el corte de la calle Francos a su salida de la Catedral.

Hubo confusión a la hora de trasladar por los cauces oficiales qué calles se tomaban para sortear la del siniestro: la hermandad de la Redención publicó un tuit y lo borró y el Ayuntamiento y el Consejo cruzaron mensajes con distintos recorridos. Con miles de personas agolpadas en la zona cero del paso de cofradías, este tipo de decisiones exigen de una portavocía única y sin titubeos.

El encuentro inédito de los dos Cautivos del Lunes Santo

Con todo, el susto quedó en eso, en un susto que ya investigan las autoridades (estado de la terraza y el aforo de la vivienda) y no hay mal que por bien no venga, diría algún cofrade. El nuevo recorrido dejó estampas inéditas: la del encuentro en la plaza de San Francisco de los dos cautivos del Lunes Santo adorados en sus barrios, San Pablo y Tiro de Línea. La periferia siendo única. Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado de San Pablo de vuelta quedándose en silencio al cruce en la plaza de San Francisco con Nuestro Padre Jesús Cautivo de Santa Genoveva del Tiro de Línea. Y el encuentro de sus palios, Nuestra Señora del Rosario con Nuestra Señora de las Mercedes en una de la imágenes más hermosas de la tarde. Al cruce inesperado se suma una imagen más: la del misterio de Santa Marta junto al palio de la Virgen del Rocío de la Redención.

El incidente, que rememoró el vivido 24 horas antes en la calle Cuna cuando salió ardiendo la freidora de un bar y que obligó a modificar el recorrido de La Borriquita, también deja una reflexión: la Semana Santa, tal como está diseñada, es una obra de relojería. Al mínimo incidente, salta por los aires, máxime cuando se acumulan en la calle hermandades con muchos nazarenos que arrastran mucho público.

Con mucho más público que el Domingo de Ramos, este Lunes Santo ha dejado algunos momentos de embotellamiento en zonas concretas del centro de Sevilla. Cruces de calles que llegan a convertirse en una ratonera por la masiva afluencia de público. En uno de esos cruces de caminos y de hermandades se han visto atrapados dos coches de la Policía Local de Sevilla, dejando momentos de tensión para los agentes, que no sabían como salir de la bulla, y de enfado y nervios también para el público, que no alcanzaba a comprender cómo habían llegado hasta allí dos vehículos en un momento en el que había aforo completo en esa zona.

Con todo, este Lunes Santo entró más en cintura que la jornada del Domingo de Ramos cuando una sucesión de incidentes dejó una estampa global de deslucimiento en la jornada inaugural. De hecho, todavía no hay lectura pública por parte del Ayuntamiento del episodio de la ambulancia que atravesó por error la carrera oficial por la Avenida de la Constitución.

La fe desbordada en la jornada de los contrastes

Lejos de la imagen del día anterior, este Lunes Santo, a grandes rasgos, ha dejado lo que se esperaba: la viva estampa de los contrastes, un caleidoscopio de las distintas formas de vivir la fe que brinda la Semana Santa de Sevilla. Desde el fervor desbordada de esas mujeres que acompañan al Cautivo del Tiro de Línea en una hermandad creada hace apenas 20 años, a la sobriedad que escenifica, año a año, la Hermandad de la Veracruz, fundada en el siglo XV. De la alegría que acompaña al Polígono San Pablo, con la Virgen de los Reyes al regreso, al ruán de los nazarenos de Santa Marta que procesionan en silencio a ese bellísimo Cristo de Ortega Bru. De la inocencia de los más pequeños de San Gonzalo, una cofradía que este año ha marcado récord y ha repartido 3.368 papeletas de sitio a la belleza del Jesús de la Redención y su madre Rocío por la calle Santiago, de los rincones más bellos del Lunes Santo. Una belleza que comparte la calle Rodo y la calle Pavía, vecina de Dos de Mayo, donde por un día desaparecen los trolleys y se llena de sillas de tijera y caras arrugadas para ver la salida de la Hermandad de Las Aguas.

Y como broche a la jornada dos de las hermandades más señeras del centro de la ciudad: Las Penas de San Vicente y el Museo, corporaciones que han sufrido en sus cortejos el retraso provocado por el incendio en Francos, las últimas en hacer estación de penitencia en la Catedral en un Lunes Santo tocado pero no hundido.