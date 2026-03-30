Los niños de San Gonzalo protagonizan un Lunes Santo de Sol y Salud en Triana

Las puertas del templo se abren 10 minutos antes de lo habitual. Las oleadas de capirotes blancos comienzan a salir del templo y la felicidad se escapa bajo los antifaces. Es la primera vez en tres años que no tienen nada que temer. El sol brilla fuerte y no se avista ni una sola nube en el cielo azul de Triana.

Los primeros capirotes blancos se empezaban a avistar por la calle Evangelista poco después del mediodía. Los nazarenos se multiplicaban llegando a la ronda y lo inundaban todo en los alrededores del mercado, donde la corporación había instalado múltiples carpas para poder formar el cortejo. El número de nazarenos se ha multiplicado de forma exponencial en la corporación. Este año, el número de paletas de cola alcanzo las 3.368 por primera vez en su historia, de hecho, todos los tramos de la Virgen han tenido que salir en filas de tres.

Victoria Flores

Manuel tiene seis meses y estrena su túnica blanca del Barrio de León. Lo lleva en brazo su padre, incapaz de no sonreír ante su bebe, músico de Cigarreras y hermano de San Gonzalo de siempre. En la distancia los vigila su madre, mientras esperan que los abuelos, nazarenos del último tramo del Soberano, salgan con sus cirios. "La abuela con el lagrimón", sonríe el padre de Manuel.

En primera fila ve la difícil salida del misterio Guille, que se agarra al costero del paso desde que da los primeros pasos. La estrechez de la puerta del templo requiere que los costaleros vayan a tierra y Manolo Garduño da una indicación tras otra para que no haya que todo vaya a la perfección y Guillermo sonríe de oreja a oreja.

La emotiva salida del paso de la Virgen de la Salud

La salida de la Virgen tampoco defrauda. Enfundados en sus rodilleras, echan el paso al suelo y llevan a la Virgen de la Salud sobre sus rodillas, la única forma de hacerlo. En la puerta del templo les esperan sus compañeros de la otra cuadrilla para poder poner en pie el paso. En pleno estallido de júbilo y a los sones de Santa Ana, la plaza de San Gonzalo ha cantado a coro la Salve de si Virgen.

Salida de la Virgen de la Salud de la parroquia de San Gonzalo este Lunes Santo / Victoria Flores

Antonio viste de monaguillo y es incapaz de quitarle los ojos de encima al Soberano. La bulla lleva en volandas al paso de misterio por la calle Bienvenido Puelles Oliver, compositor de cabecera de la corporación. El sol que se mezcla con el abundante incienso de los acólitos entre los naranjos de la calle, que protegen del fuerte sol al público que se arremolina por las casitas de esta zona de Triana, sobre cuyas tapias trepan los más pequeños para poder encontrarse con la mirada del Señor.

Los niños se convierten en los protagonistas de este Lunes Santo trianero. Como este, son muchos los niños que se estrenan este Lunes Santo de barrio y felicidad. Es el caso de Gonzalo, el nombre más repetido entre las filas de nazarenos de la corporación, nació hace solo tres días y duerme en los brazos de su padre, al que se le escapa alguna lágrima al ver a su niño, con esparto de croché incluido, que se posa sobre el manto de la Virgen de la Salud antes de que esta se despida de su plaza.