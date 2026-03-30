Polémica política por las numerosas incidencias del Domingo de Ramos en Sevilla: el PSOE denuncia "improvisación y falta de control"

Tras un Domingo de Ramos repleto de incidencias y con un retraso acumulado en el paso de las hermandades por la carrera oficial, el PSOE de Sevilla ha responsabilizado al Ayuntamiento de Sevilla al que ha acusado de "falta de control, improvisación y ausencia de planificación en los momentos clave".

Los socialistas han calificado la irrupción de una ambulancia en el Avenida de la Constitución al paso de la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque como "especialmente grave". El concejal socialista Juan Carlos Cabrera ha señalado que esta situación es "un fallo grave de coordinación de primer nivel" y ha pedido al Ayuntamiento que "pida disculpas tanto a la hermandad como al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y al conjunto de las corporaciones del Domingo de Ramos".

"Los responsables de los dispositivos no estaban al frente del operativo, habrá que abrir una investigación", afirmó el edil quien subrayó que en una situación así "no puede producirse en un dispositivo que debe estar perfectamente dirigido y coordinado".

Según informó la Consejería de Sanidad la ambulancia que irrumpió en la Avenida de la Constitución estaba realizando un traslado de un paciente con un recorrido coordinado con el Cecop. Sin embargo, por un "error humano" se desvió y apareció en plena carrera oficial por lo que el palio de la Hermandad de San Roque tuvo que apartarse y La Estrella tuvo que interrumpir su recorrido.

"No es un hecho aislado"

El PSOE ha destacado que "no se trata de un hecho aislado". "Durante la jornada se repitieron incidencias que afectaron al normal desarrollo de las cofradías y que, en su opinión, reflejan un problema estructural en la organización del dispositivo municipal", ha afirmado Cabrera. En este sentido, han señalado la caída de un árbol en la calle San Pablo o la caída de un cajón de obras en la Plaza de la Encarnación, "en plena afluencia de público". "Aunque no hubo daños personales, los socialistas advierten de que se trata de situaciones de riesgo que no pueden normalizarse", ha asegurado.

Para el Grupo Socialista, lo sucedido este Domingo de Ramos "deja en evidencia a un Gobierno municipal incapaz de gestionar Sevilla con la seriedad y el rigor que exige una cita como la Semana Santa". El PSOE ha pedido "explicaciones inmediatas, y medidas urgentes para evitar que se repitan situaciones como las vividas". "Sevilla merece un gobierno a la altura. Lo ocurrido demuestra que hoy no lo tiene", ha concluido.