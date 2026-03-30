Un incendio corta Francos y obliga a cambiar los recorridos de San Pablo y La Redención: estos son los nuevos itinerarios

La Hermandad de San Pablo y La Redención se han visto obligadas a cambiar de forma urgente su recorrido por el incendio en la calle Pajaritos que ha obligado a cortar la calle Francos. El nuevo itinerario oficial ofrecido por el Consejo de Hermandades y Cofradías indica que ambas transitarán por Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco (detrás de los palcos) Entrecárceles, Cuesta del Rosario continuando por su recorrido habitual.

Han sido momentos de caos sobre los cambios de recorrido, con varias informaciones en simultáneo con indicaciones de recorridos distintos de las hermandades, el Ayuntamiento de Sevilla, en su canal de Emergencias, y el Consejo de Hermandades y Cofradías. Se ha tenido que corregir sobre la marcha

En un primer momento, la Hermandad de San Pablo informó de su cambio de recorrido por el incendio en el que actúa en estos momentos los servicios de emergencias en una azotea de la calle Pajaritos y que mantiene cortada la calle Francos. Según confirmó la hermandad cambia el recorrido por Alemanes, Hernando Colón, Entrecarceles y Cuesta del Rosario. Como finalmente se mantiene.

Información de la hermandad de San Pablo en Twitter / X

Según ha informado Emergencias Sevilla, los Bomberos ya tienen controlada la situación. La Policía Local informa de que no hay personas afectadas. Se siguen analizando la posible incidencia en el recorrido de alguna otra hermandad. Desde el Ayuntamiento de Sevilla destacan la rápida respuesta de los servicios de emergencias.

La última actualización de Emergencias Sevilla señala lo siguiente, "tras lograr restablecer la normalidad una vez finalizada la intervención de los bomberos": Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco (detrás de los palcos) Entrecárceles, Cuesta del Rosario continuando por su recorrido habitual.

El Consejo de Hermandades y Cofradías valora en este momento con la hermandad posibles obstáculos o problemas que puedan surgir en el nuevo recorrido, que se ha tenido que improvisar por un incendio en la calle Pajaritos, que ha obligado a cortar la calle Francos, una de las arterias principales de la Semana Santa de Sevilla.

60 efectivos de la Policía Local

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, quiso llamar a la tranquilidad y subrayó que "se ha demostrado un día más que los dispositivos municipales funcionan de manera coordinada", defendió en declaraciones a los medios. Sobre los cambios de itinerarios diseñados sobre la marcha por el incendio en la cubierta de un edificio en Pajaritos, que obligó a cortar la calle Cuna durante una hora aproximadamente, defendió que "ante un imprevisto como este, igual que ocurrió ayer con la Hermandad del Amor, pues se ha hecho una modificación de itinerario con total naturalidad coordinada con el Consejo de Cofradías, con las propias hermandades". El Domingo de Ramos una freidora salió ardiendo en un bar de la calle Cuna y tuvo que modificarse el recorrido de La Borriquita, que cambió su itinerario al salir del Salvador.

Santa Marta no tendrá problemas

Más de 60 efectivos de la Policía Local se desplegaron a gran velocidad en la calle Francos. "Siempre es una pequeña distorsión, un cambio de itinerario, pero en este caso sin ningún problema", señaló Alés. No habrá más cambios, aseguró el delegado de Fiestas Mayores, ya que la normalidad ha vuelto ya a la calle Francos. "La Hermandad de Santa Marta pasará sin problemas", aseguró. “A la Hermandad del Beso de Judas no le ha dado tiempo porque ya tenía la cruz de guía en Hernando Colón, pero ya está liberado de bomberos y sin ningún tipo de problema”, indicó el responsable del Ayuntamiento. “En coordinación con el Consejo y el Cuerpo Nacional de Policía, se ha valorado la posibilidad de cambiar el itinerario por Calle Cuna, pero no ha hecho falta y van a discurrir por Cuesta del Rosario”, explicó.