La "sonrisa eterna" del Lunes Santo en la calle Santiago: la banda de la Redención y su homenaje al difunto Paquito

Todo está a punto de empezar en la calle Santiago. La Agrupación Musical de la Redención afronta el Lunes Santo con ilusión, pero a la vez con una sensación de vacío entre sus filas, especialmente, entre las cornetas de la banda. En las vísperas del Día de Pentecostés, Francisco de Paula Aranda, "Paquito" como todos lo conocían, falleció de forma repentina. Los familiares y amigos de Paco van superando poco a poco el duelo de su marcha y la banda de la Redención rendirá este Lunes Santo un merecido homenaje al corneta de la "sonrisa eterna". Con tu Espíritu será la primera marcha que tocarán a la salida del misterio de la Hermandad de la Redención de su templo.

Emilio Muñoz Serna es el director de la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla. Una formación con casi 50 años de historia que cada Lunes Santo acompaña a su titular por las calles de Sevilla cuando los sones clásicos de la banda se entremezclan con el azahar y el incienso de una calle Santiago que estalla en júbilo. Serna ha firmado grandes éxitos de esta formación, como Divino Redentor o Bajo la luz de tu mirada. La muerte de Paco dejó una herida difícil de cerrar, aunque la música siempre es una buena aliada para recordar a aquellos que ya no están. En la Redención lo tuvieron claro.

"Era un tío muy bueno", comenta emocionado el director de esta célebre formación que gentilmente ha respondido a la llamada de El Correo de Andalucía en unos días de mucho ajetreo para la formación. Si hay algo que destacan de Paco los músicos de la Redención es su sonrisa y disposición siempre a echar una mano. Y no solo eso, él estaba comprometido con su banda cuando hiciese falta: "Tenía un grado de implicación brutal, se pegó la paliza de ir con su coche a Murcia para tocar en un concierto pese a tener que trabajar al día siguiente". Nadie podía tener nada en contra de este corneta que "se dejaba la vida por todo el mundo". Una persona, además, profundamente enamorada de Jesús de la Redención. "Su mujer me contaba como la primera vez que vio salir el paso el Lunes Santo se quedó embobado con el Señor", apunta Muñoz Serna.

Un jarro de agua fría en las vísperas del Rocío

Paquito se marchó en 2025 apenas tres días antes de Pentecostés, cuando sale la Virgen del Rocío por las calles de la aldea almonteña, advocación que comparte también la dolorosa de la Hermandad de La Redención de Sevilla. Nada es casualidad. "Me fui con mi familia a pasar ese fin de semana a la playa, me dejé el móvil en el apartamento, cuando volví tenía muchas llamadas perdidas", comenta Emilio Muñoz Serna, al tiempo que asegura que tuvo que sentarse en el sillón para asimilar lo ocurrido. "Esto es mentira, tiene que ser una broma, no puede ser verdad", pensó en ese preciso instante el hombre que dirige a los músicos de la Redención.

"Ese momento ha sido uno de los más duros que yo he podido contar como músico", reconoce. La formación estaba inmersa en los ensayos previos a la Coronación de la Virgen del Rocío de su hermandad, que acompañarían en su traslado de ida a la Catedral de Sevilla, donde fue coronada el 5 de julio de 2025. "Estábamos rotos", comenta Muñoz Serna, cuando no apenas eran capaces de ponerse a ensayar fruto del dolor que causó la marcha de Paco. "Decidimos tirar hacia delante", de hecho, en la propia coronación se le hizo un homenaje interpretando la marcha Lloran los clarines, una composición muy importante para la familia del fallecido.

En cambio, el espíritu de Paquito debía quedarse para siempre en el repertorio de la Redención: Era imprescindible dedicarle una marcha tras su repentina muerte. Aunque pensaron en componerla entre varios miembros de la banda, finalmente, todos animaron al propio Emilio Muñoz Serna para que diese el paso: "Tienes que volver a componer para la banda y aquí está el motivo". Varios años habían pasado desde la última marcha firmada por Muñoz Serna. Jamás pensaría que volvería a escribir una por este doloroso motivo.

"Tuve que dejar aparcados hasta cuatro encargos de marchas porque no me sentía con fuerzas". Un trance complicado para Emilio, que incluso reconoce cómo algunos días no podía ni ponerse a componer: "Me ponía una foto de él para motivarme, aunque había momentos que directamente tenía que apagar el piano". Finalmente, tomó fuerzas y empezó en verano a trabajar en la que sería la marcha que siempre recordará la figura de Paco y su corneta. La meta estaba en enero de este 2026, la fecha en la que sería estrenada la composición durante un certamen en Osuna, la localidad natal de Paquito.

El profundo significado de la marcha

Con tu Espíritu fue el nombre elegido para rotular esta composición donde, desde el primer momento, Emilio quiso reflejar "melodías bonitas" por la "bonita personalidad" que Paco tenía. La introducción de la marcha arranca con el toque de corneta propio de la marcha real o el himno nacional, algo que interpretaba siempre el propio Paco en la banda a la salida o entrada de los pasos. Igualmente, existen guiños en pequeños acordes de la citada introducción que son propios de la marcha ¡Oh, bendita Estrella!, una composición a la que este corneta "le ponía muchas ganas" al tocarla.

En el tema musical que sigue a la introducción, Emilio Muñoz Serna introduce unos toques de trompeta extraídos de la marcha militar La muerte no es el final. A continuación, hay una parte en la que se van "contestando" las trompetas entre sí que termina en un brevísimo solo de corneta, donde ha querido simbolizar el lamento. Más tarde, aparece el solo de trompeta que impregna la parte central de la marcha. Sin duda, "la parte más seria, sentimental y complicada", indica el director de la Redención. Un solo que concluye, a su vez, en el tema de cierre de la marcha cuando entra la palillera clásica en una parte "súper alegre" que representa la eterna sonrisa del fallecido músico: "Él me recuerda a una agrupación añeja de toda la vida".

Felicidad y sones clásicos resumen esta composición cuyo mayor éxito es que los músicos "hayan conseguido ver reflejado a Paquito" a través de la misma. Las lágrimas de emoción no faltaron en los primeros ensayos cuando todos y cada uno de los componentes de la Agrupación Musical vieron a Paco Aranda en sus recuerdos que, con su sencilla corneta, rezaba al Señor de la dulce mirada que ahora lo acoge generosamente en sus brazos allá en el cielo.