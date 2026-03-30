Tenso momento de dos coches de la Policía Local atrapados en mitad de una bulla en el centro de Sevilla: "Ha sido un desastre"

Con mucho más público que el Domingo de Ramos, este Lunes Santo está dejando algunos momentos de embotellamiento en zonas concretas del centro de Sevilla. Cruces de calles que llegan a convertirse en una ratonera por la masiva afluencia de público: la tradicional bulla de la Semana Santa de Sevilla.

En uno de esos cruces de caminos y de hermandades se han visto atrapados dos coches de la Policía Local de Sevilla, dejando momentos de tensión para los agentes, que no sabían como salir de la bulla, y de enfado y nervios también para el público, que no alcanzaba a comprender cómo habían llegado hasta allí dos vehículos en un momento en el que había aforo completo en esa zona.

Así lo han contado, tras vivirlo en primera persona, varios viandantes, que han querido dejar también constancia del momento grabando videos y subiéndolo a las redes sociales. Ha ocurrido en la calle Zaragoza alrededor de las siete y media de la tarde. Por la calle Carlos Cañal volvían numerosos viandantes que habían visto Las Aguas en Molviedro. Una avalancha de gente que se cruzó con el público que había visto San Gonzalo en La Magdalena y que también desembocaba en Zaragoza. En mitad del tumulto, aparecieron dos coches de Policía Local, uno rotulado y otro de la secreta, aunque al volante los agentes vestían uniforme.

Los dos coches estaban decididos a tirar por la calle Zaragoza, donde se encontraron con la Cruz de Guía de Las Aguas. Tras dudar sobre cómo proceder, los testigos explican que decidieron tirar por la vía de evacuación, que es justo por donde salía todo el público, tratando de pasar abriéndose paso entre la gente y generando un importante desbarajuste. "Ha sido un desastre", señalan quienes han vivido ese momento.

"Cuando se han cerrado, se les ha juntado toda la gente que venía de todos lados, todo bloqueado y, vamos, yo he tenido que abandonar. Estaba en primera fila y he tenido que irme porque ha sido un momento tenso. Había bullas, empujones, un montón de gente, la policía desbordada, no había organización ninguna, le pedían a la gente que lleva muchísimo tiempo ahí que se quitasen para que desalojar todo el mundo por el descontrol que habían montado", explica Álvaro, uno de los usuarios que ha contado su testimonio a El Correo de Andalucía y que ha vivido en primera persona este momento.

En ese punto, ocupado por los coches de la Policía Local, “había cientos de personas por evacuar”, explican los testigos. No se sabe cómo han llegado los dos coches policiales hasta ese punto caliente en un momento de tantísimo público.

Este Domingo de Ramos pasadas las nueve de la noche una ambulancia se adentró por error en pleno epicentro de la carrera oficial, en la Avenida de la Constitución hasta Plaza Nueva, obligando a San Roque y a la Estrella a dar paso al vehículo medicalizado. Todo fue por un error, según han confirmado a este periódico desde la Consejería de Sanidad. La ambulancia, de una empresa privada, estaba realizando un traslado de un paciente siguiendo las indicaciones del Cecop ubicado en el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, por un "error humano" se adentró en la Avenida de la Constitución en dirección a la Plaza Nueva. No han dado más información sobre cómo pudo ocurrir y quién dejó pasar a la ambulancia.