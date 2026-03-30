Los tres Judas Iscariote de la Semana Santa de Sevilla: el traidor que posibilitó que se cumplieran las escrituras de los profetas

Judas Iscariote es el duodécimo apóstol. Entregó a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Le dio un beso y le identificó para que fuera apresado. Al ver que Jesús fue condenado, no lo soportó y se suicidó lleno de arrepentimiento. La mayoría de corrientes católicas lo consideran un traidor. Hay quienes, sin embargo, piensan que no fue un traidor, sino quien se sacrificó para que se cumplieran las escrituras de los profetas: sin la traición de Judas y la inacción de Dios no se habrían dado la muerte y resurrección de Jesús.

La Semana Santa de Sevilla tiene a Judas como protagonista en varios de sus pasos de misterio. En total, son tres imágenes de Iscariote las que harán estación de penitencia hasta la santa iglesia catedral: se encuentran en La Sagrada Cena (Domingo de Ramos), El Beso de Judas (Lunes Santo) y Los Panaderos (Miércoles Santo).

¿Soy yo acaso, maestro?

Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían, [Jesús] dijo: "En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar". Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: "¿Soy yo acaso, Señor?". Él respondió: "El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del hombre se va como está escrito de él; pero, ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado!, ¡más le valdría a ese hombre no haber nacido!". Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: "¿Soy yo acaso, Maestro?". Él respondió: "Tú lo has dicho".

La representación de la última cena, narrada en el párrafo anterior por Evangelio de San Mateo, será la primera que paseará a Judas por las calles de Sevilla. Este Domingo de Ramos, a las 13.45 horas pondrá la cruz de guía en la calle y poco después saldrá el misterio.

El titular de la hermandad, el Señor de la Sagrada Cena, es una obra de Sebastián Santos Rojas en 1955. Los apóstoles son obra de Luis Ortega Bru y se encuentran en plena restauración. De hecho, Iscariote fue el primero en pasar por las manos del restaurador Fernando Aguado. En el paso de misterio, la imagen de Iscariote va la primera, al fondo de la mesa: es la única que da la espalda a Jesús.

La obra de Lastrucci

El Lunes Santo saldrá a las calles de Sevilla uno de los pasos de misterio más icónicos de la Semana Santa sevillana. Se trata del Beso de Judas. La hermandad de la iglesia de Santiago, fundada en 1955, pondrá la Cruz de Guía en la calle a partir de las 14.40 horas.

El misterio, con 45 costaleros, procesionará por las calles del casco histórico hispalense gracias a 45 costaleros. Ellos serán los encargados de llevar a las obras de Antonio Castillo Lastrucci hasta la santa iglesia Catedral.

Es popularmente conocida como el Beso de Judas por un simple motivo: representa el momento en el que el duodécimo apóstol identificó a Jesús con un beso para recibir treinta siclos de Tiro, moneda que formaba parte del tesoro del templo, de parte del Sanedrín.

Los Panaderos

Mirad, está cerca la hora y el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. "¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega". Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los Doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: "Al que yo bese, ese es: prendedlo". Después se acercó a Jesús y le dijo: "¡Salve, Maestro!". Y lo besó. Pero Jesús le contestó: "Amigo, ¿a qué vienes?". Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron.

Así narra el evangelio de San Mateo el prendimiento de Jesús. Esta escena está representada en la Semana Santa de Sevilla por la hermandad de Los Panaderos, que comenzará su estación de penitencia el próximo Miércoles Santo, a partir de las 19.45 horas.

Noticias relacionadas

Dentro de la imaginería de este paso también se encuentra Judas Iscariote. El duodécimo apóstol también es obra de Castillo Lastrucci en 1945. Se le representa con la mano en la cabeza, como símbolo del arrepentimiento. Esta será la última imagen de Judas en la Semana Santa sevillana. La última oportunidad de verla será ya en la madrugada del jueves, a las 02.10, cuando está prevista su entrada en la Capilla de San Andrés.