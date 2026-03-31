Daniella, tras cuatro horas al sol para cumplir con 14 años su sueño de ver San Benito: "Estaba harta de verla solo por YouTube"

Daniella del Pozo y su padre, Paco, se levantaron bien temprano este Martes Santo. Por delante tenían los 127 kilómetros que separan su casa de la iglesia de San Benito, en Sevilla capital. Había que salir pronto para pillar un buen sitio y cumplir así el sueño de esta adolescente de 14 años: ver por primera vez en directo la cofradía del barrio de la Calzá. Y a las 11:30 de la mañana, cuatro horas y media antes de que la cruz de guía saliese del templo, padre e hija se plantaron justo en la esquina de la revirá hacia Luis Montoto. Agua, bocadillos, una sombrilla y paciencia, mucha paciencia.

"Estaba harta de verla solo por YouTube, y este año dije que no, que tenía por fin que venir aquí en persona", contaba emocionada Daniella del Pozo poco antes de que se abrieran las puertas de la parroquia. "Lo único que me pongo siempre, año tras año, es San Benito. Hasta en clase de Religión, vaya", confesaba esta joven de 14 años, que nunca antes había podido acudir a Sevilla para presenciar en directo el misterio de la Presentación al Pueblo, el Cristo de la Sangre o la Virgen de la Encarnación.

"Es la primera vez que voy a ver en directo a la Hermandad de San Benito. Tengo muchas ganas, porque cambia mucho a si cuando lo ves en la televisión", apuntaba esta vecina de La Roda de Andalucía, un municipio ubicado al este de la provincia sevillana. Y para este estreno, por supuesto, había que llegar temprano y asegurarse así un buen sitio: "Quería estar en primera fila, junto a los pasos. Para ponerme atrás del todo, me quedo en mi casa".

A su lado estaba Paco del Pozo, su padre. "Mi niña es devota de todas las hermandades. Aunque es verdad que esta en concreto le encanta", señalaba Paco apostado en una de las vallas que delimitaban el aforo en el entorno de la parroquia. "Son muchas horas, pero cuando hablas con ella y ves que está feliz, merece bastante la pena".

Y a las 15:54, seis minutos antes de lo previsto, la cruz de guía salía al fin a la calle bajo un sol de junio. Calor, muchísima calor, pero aun así centenares de fieles se concentraron en Luis Montoto y la propia calle San Benito para presenciar la salida de esta hermandad. Jesús presentado a Sevilla por ese Pilatos que lo señala, y el portentoso Cristo de la Sangre, y la elegancia de la Encarnación con los sones de Amarguras. Testigos de todo ello, en primera fila, Daniella y su padre, que para entonces llevaban ahí cuatro horas y media de espera. Deseo cumplido.