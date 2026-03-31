Ayuso vivirá la 'Madrugá' de Sevilla en plena precampaña electoral, pero sin Juanma Moreno

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, disfrutará en Andalucía de unos días de esta Semana Santa, con escala en Málaga y Sevilla. Tras disfrutar del desembarco del Cristo de la Buena Muerte en la capital malagueña, Ayuso tiene previsto disfrutar de la Madrugá sevillana, una de las noches más importantes de la ciudad, con la Macarena, la Esperanza de Triana o el Gran Poder en sus calles. No estará acompañada por Juanma Moreno, presidente de la Junta, que "tiene ya prevista agenda en otras provincias para esos días", informan desde su equipo.

Según informaron desde el Gobierno de Madrid, en la capital de la Costa del Sol acompañará este Jueves Santo al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, el Cristo de Mena, desde su desembarco por la mañana en el puerto de la ciudad por la Legión hasta su traslado a la sede de la Hermandad. En la capital andaluza, la presidenta madrileña vivirá el Jueves y el Viernes Santo, con la Madrugá sevillana.

Intensa precampaña electoral

La presencia de Ayuso en Andalucía coincide con la precampaña electoral, con Juanma Moreno con una actividad intensa cada día desde el Domingo de Ramos, en Sevilla, Granada y Cádiz, aunque recorrerá casi todas las provincias andaluzas, comunicó su equipo. Este Martes Santo también han estado disfrutando de las procesiones la candidata socialista, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández.

A principios de mes, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presentó la Bienal de Flamenco de Sevilla en el New York City Center, en el marco del Flamenco Festival de Nueva York, donde Sevilla era la ciudad invitada. Durante ese viaje coincidió con la presidenta de la comunidad de Madrid. Ayuso y Sanz acudieron juntos al espectáculo de la bailaora Sara Baras, exhibiendo en todo momento la buena relación que mantienen.

En el PP andaluz ya han dejado claro que perfilan una campaña de centro, con foco en la marca Juanma por encima de las siglas del PP y con acento andaluz, con distancia de Madrid y el ruido nacional. Por eso la presencia de otros líderes del partido en campaña se mirarán con lupa y serán contadas, aseguraron fuentes populares, que no obstante dan por hecho que Alberto Núñez Feijóo aterrizará en varios momentos en Andalucía para tratar de consolidar al PP de Andalucía y frenar a Vox.

Las dos almas del PP

Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso encarnan las dos almas del PP. El andaluz reclama el centro político y presume de perfil moderado mientras que la presidenta de Madrid tiene formas mucho más duras y reemplaza sin titubeos el discurso de Vox, con posiciones que ocupan el mismo espacio que el partido de Santiago Abascal.

En ocasiones Moreno marca distancias con Ayuso sin entrar en el cuerpo a cuerpo. “Yo no soy 'ayusólogo' y, por tanto, no soy capaz de interpretar las decisiones ni las posiciones de una compañera”, ha señalado en alguna ocasión para desmarcarse de la postura de la líder madrileña.

Las encuestas

El promedio de las encuestas publicadas durante la legislatura sitúan al PP en condiciones de revalidar una cómoda victoria electoral, pero no garantizan que Moreno conserve la mayoría absoluta, por lo que podría quedar en manos de Vox. En concreto, los populares obtendrían el 41,5% de los votos y aventaja en 21 puntos al PSOE, que lograría el 20,5% de los sufragios. De hecho, la extrema derecha de Vox pisa los talones a los socialistas y conseguiría el 17,3% de las papeletas, a poco más de tres puntos de la candidatura que encabezará la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Por Andalucía y Adelante Andalucía se moverían alrededor del 7% de los apoyos.