Cambios en La Macarena para la Madrugá: habrá nazarenos que no saldrán de la Basílica

La Hermandad de la Macarena afrontará la Madrugá de 2026 con cambios organizativos de gran calado y con una cifra que explica por sí sola la dimensión del reto: 5.337 papeletas de sitio retiradas, un récord histórico que confirma el crecimiento imparable de la corporación. El dato, cerrado este Viernes de Dolores, ha sido celebrado por la propia hermandad como muestra del "fervor inquebrantable" de sus hermanos y sitúa esta próxima estación de penitencia en un escenario inédito por volumen y complejidad.

La cifra global refleja además una tendencia al alza muy notable. En solo cuatro años, el número de papeletas expedidas ha aumentado un 29,3%, en un contexto en el que la Semana Santa de Sevilla ha alcanzado registros que antes parecían difíciles de imaginar y que incluso han llevado al Consejo de Hermandades y Cofradías a plantear la posibilidad de limitar el número de nazarenos.

Del total de papeletas retiradas, 4.233 corresponden a hermanos que vestirán la túnica de nazareno y portarán cirio. De ellos, 1.893 acompañarán a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y 2.340 a María Santísima de la Esperanza Macarena. A esta cifra hay que sumar 101 penitentes, así como otras 1.003 papeletas destinadas a los distintos colectivos que forman parte del cortejo, entre ellos costaleros, capataces, músicos, acólitos y personal de organización.

Este crecimiento extraordinario ayuda a entender una de las principales novedades de la próxima Madrugá: no todos los nazarenos pasarán por el interior de la Basílica ni por el camarín antes de incorporarse a la cofradía. Se trata de una medida organizativa pensada para evitar aglomeraciones, aliviar la presión en el templo y facilitar una formación más ágil y segura de los tramos en una noche que se prevé especialmente multitudinaria.

Para ello, la Diputación Mayor de Gobierno ha diseñado un dispositivo específico en la Basílica y sus aledaños, con accesos escalonados por San Gil y San Luis, Escoberos y la puerta principal del templo. Así, y según el mensaje enviado por la corporación en X, el dispositivo organizativo establece accesos escalonados: por San Gil y San Luis, así como por Escoberos, entre las 21:30 y las 23:00 horas, y por la puerta principal de la Basílica entre las 21:45 y las 22:30. En concreto, y según fuentes de la Hermandad consultadas por este medio, saldrán de dentro de la Basílica los dos primeros tramos y los dos últimos de cada paso.

Junto a ello, la cofradía recuperará además el paso por el Arco de la Macarena tras años sin hacerlo y volverá a discurrir por Correiduría. Además, contará de nuevo con Antonio Santiago como capataz general. Todo apunta, por tanto, a una Madrugá histórica, tanto por sus cifras como por la necesidad de adaptar su organización a una realidad cada vez más masiva.

En cuanto a la vestimenta, la Hermandad recuerda la obligatoriedad de cumplir las normas tradicionales: los nazarenos del Señor vestirán túnica y antifaz de terciopelo morado, mientras que los de la Virgen lo harán de color verde, en ambos casos con escudos bordados, guantes blancos, calzado negro y la medalla corporativa, sin portar otros elementos salvo la alianza matrimonial. La Hermandad apela al orden, el recogimiento y la responsabilidad de todos sus miembros para una cita que, sin duda, es uno de los momentos cumbre de la Semana Santa.