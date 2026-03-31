El emotivo mensaje de César Cadaval a los costaleros de San Gonzalo: "Os he visto en la Campana y me he acordado de Morante de la Puebla. Vaya barbaridad"

Poco antes de las doce y media de la noche de este Lunes Santo, el cómico sevillano César Cadaval se convirtió en uno de los protagonistas inesperados durante el regreso de la Hermandad de San Gonzalo a Triana. El cómico del Tardón tocó el martillo del misterio del Soberano Poder ante Caifás y quiso dirigir unas palabras a la cuadrilla que llevaba horas bajo el paso.

"Os digo una cosa, os he visto en la Campana y me he acordado de Morante de la Puebla. Vaya barbaridad, cuando lo veáis en la tele os vais a dar cuenta de lo que habéis hecho hoy."

Cadaval, que no quiso perderse el regreso de la hermandad a Triana, animó a los costaleros, en un momento que emocionó a los presentes en la camino de vuelta por las calles de Triana.