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Semana Santa

El emotivo mensaje de César Cadaval a los costaleros de San Gonzalo: "Os he visto en la Campana y me he acordado de Morante de la Puebla. Vaya barbaridad"

El sevillano César Cadaval se convirtió en protagonista inesperado al expresar su admiración por el trabajo de los costaleros

Sale Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder de San Gonzalo

Sale Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder de San Gonzalo / Victoria Flores

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Poco antes de las doce y media de la noche de este Lunes Santo, el cómico sevillano César Cadaval se convirtió en uno de los protagonistas inesperados durante el regreso de la Hermandad de San Gonzalo a Triana. El cómico del Tardón tocó el martillo del misterio del Soberano Poder ante Caifás y quiso dirigir unas palabras a la cuadrilla que llevaba horas bajo el paso.

"Os digo una cosa, os he visto en la Campana y me he acordado de Morante de la Puebla. Vaya barbaridad, cuando lo veáis en la tele os vais a dar cuenta de lo que habéis hecho hoy."

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Cadaval, que no quiso perderse el regreso de la hermandad a Triana, animó a los costaleros, en un momento que emocionó a los presentes en la camino de vuelta por las calles de Triana.

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