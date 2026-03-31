Horarios de las iglesias de Sevilla en Jueves Santo y Viernes Santo: cuándo abren la Macarena, Triana y el Gran Poder

Ya está todo preparado para vivir otro Jueves Santo. Con los buenos pronósticos meteorológicos se prevé una madrugá plena durante toda la jornada. Por ello, muchos hermanos y penitentes se acercarán a los diferentes templos dejando estampas propias de Sevilla: templos abiertos, mujeres de mantilla, colas a sus puertas y miles de personas recorriendo las iglesias de las hermandades que harán estación de penitencia durante la Madrugá.

Es una tradición muy arraigada entre sevillanos y visitantes, que aprovechan las horas previas para contemplar a las imágenes ya dispuestas en sus pasos antes de la noche más emotiva de la Semana Santa.

Horarios para visitar a la Macarena

Si hay un templo que concentra buena parte de las miradas en esta jornada, ese es la Basílica de la Macarena. La hermandad ha fijado para este Jueves Santo un horario de apertura de 9:00 a 15:00 horas, mientras que el Viernes Santo permanecerá cerrada.

De este modo, la mañana del Jueves volverá a ser el momento elegido por muchos fieles y devotos para acercarse a contemplar a la Esperanza Macarena antes de su salida en la Madrugá.

Horarios para visitar a la Esperanza de Triana

En Triana, la Capilla de los Marineros abrirá este Jueves Santo de 8:00 a 18:00 horas, en una jornada especialmente señalada para visitar a la Esperanza de Triana y al Cristo de las Tres Caídas antes de su estación de penitencia. Ya por la tarde, la capilla cerrará sus puertas con motivo de la salida procesional.

En cuanto al Viernes Santo, el templo permanecerá cerrado, tal y como ocurre habitualmente cada noche de la Madrugá.

Horarios para visitar el Gran Poder

Otro de los templos más visitados el Jueves Santo es la Basílica del Gran Poder. La hermandad ha comunicado que este Jueves Santo abrirá de 9:00 a 18:00 horas. Ya el Viernes Santo, la basílica solo abrirá para la celebración litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor, prevista a las 16:30 horas, cerrando al término de la misma.

Con estos horarios, Sevilla se prepara para vivir una de sus mañanas más características, entre visitas a los templos, mantillas, rezos íntimos y ese ir y venir de cofrades que buscan apurar las últimas horas de calma antes de que la ciudad se adentre en la larga noche de la Madrugá.