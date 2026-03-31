Martes Santo
Fin a la maldición: la Hermandad de los Estudiantes vuelve a salir del Rectorado
La Hermandad de los Estudiantes vuelve a la calle bajo el sol del Martes Santo después de dos años de lluvia
Sigue el directo del Martes Santo
Los ojos de los nazarenos de la Hermandad de los Estudiantes brillan como si no se creyeran lo que están viviendo. Uno tras otro, los tramos del Señor salen con prisa de la puerta principal del Rectorado, son muchos los que cruzan por primera vez el escudo de la antigua fábrica de tabacos bajo el sol. Hace ya tres años que la Cruz de guía de la corporación universitaria no pisa la calle un Martes Santo y en las últimas parejas de la Virgen de la Angustia, a algún nazareno se le escapa alguna lágrima cuando pisaba la lonja.
Capirotes altos y cientos de cruces, como manda la tradición, salen de la sede de la Universidad de Sevilla en una imagen que se antoja ya histórica. El banderín de Letras y Humanidades, el de Arquitectura, el de Filosofía. Todos, bajo la luz del sol brillante. Desde 2020, la Hermandad solo ha podido realizar su estación de penitencia en 2023. Tenía que ser este, en el centenario de la primera salida procesional de la Hermandad, cuando su cruz de guía volviera a la calle.
Los mayores de la corporación, algunos de los cuales han tenido que quitarse el hábito sin poder salir una última vez, observan a sus hijos y nietos, que hacen discretos gestos para ser reconocidos, bajo los antifaces. Los más jóvenes que caminan rectos para que no se perciba la inexperiencia tratan de agarrar sus cirios con confianza y lo levantan una vez suena la marcha Cristo de la Buena Muerte y el Crucificado asoma por la puerta de la Universidad.
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