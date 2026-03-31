La marcha más singular de la Semana Santa: el 'Pasan los Campanilleros' interpretada al alimón por los niños de La Coronación de Jerez y la banda Maestro Dueñas

"Me encanta. No paro de verlo". Así responde una de las personas que ha recibido a través de Whatsapp el vídeo con la que se está convirtiendo en una de las marchas más virales de la Semana Santa 2026. La interpretación de la misma la llevaron a cabo al alimón los niños de la Hermandad de La Coronación de Espinas de Jerez y los músicos de la Banda Maestro Dueñas de El Puerto de Santa María.

El momento será muy recordado, sobre todo por los más pequeños que participaron en esta interpretación. Lucía Ramírez, miembro de la banda musical dirige a los niños de la pavera de la hermandad de La Coronación ante el paso de palio de María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción durante su entrada a la calle Arcos, de vuelta a su templo de la Catedral de Jerez.

Los usuarios de las distintas redes sociales se han rendido ante el precioso momento: "Los niños de La Paz... Jerezanía pura, qué arte" o "¡¡esto es hacer cantera!! Qué cosa más bonita, ¡¡viva Jerez!!". En otras redes sociales, los comentarios eran similares: "Qué alegría ver a tantos niños en el cortejo. ¡¡El futuro está asegurado!! Gran acierto el adelanto de hora de salida".

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La banda Maestro Dueñas también ha comentado: "El arbolito desde chiquitito". Una de las paveras también ha comentado la publicación en Instagram: "Gracias de corazón a la banda por este detalle, en especial a vuestra compañera por hacer de esto un momento único".