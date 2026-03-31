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Semana Santa

Martes Santo, en directo: Horarios, recorridos y última hora de los tiempos de paso de las cofradías de Sevilla

La jornada volverá a probar una nueva configuración, las más afectadas son San Esteban que adelanta su salida casi tres horas y El Cerro que transitará de nuevo, como hiciese en 2023, por la Cuesta del Bacalao y la calle Francos

Nazarenos de la Hermandad del Cerro del Águila en la tarde del Martes Santo.

Nazarenos de la Hermandad del Cerro del Águila en la tarde del Martes Santo. / María José López - Europa Pre / Europa Press

Álvaro García-Arévalo

Victoria Flores

Pablo García Torrejón

Carlos Doncel

Rocío Soler Coll

Domingo Díaz

Claudio Guarino

Antonio Muñoz

Ana Ramos Caravaca

Ramón Morales

Sevilla

El cambio en el orden de paso de las hermandades del Martes Santo por la Carrera Oficial vuelve a ser una realidad en 2026. Este es uno de los días que más modificaciones ha experimentado en los últimos años, pero dar con una configuración de la jornada que guste a todas las cofradías no es posible por ahora. De esta forma, y ante la gran cantidad de dificultades la propuesta es: El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz.

Los nazarenos del Cerro del Águila volverán a inaugurar el Martes Santo minutos antes de las doce del mediodía, como viene siendo habitual. La devoción a la Virgen de Los Dolores volverá a dejar momentos únicos en la calle Afán de Rivera. Una cofradía que volverá a transitar por la Cuesta del Bacalao, la calle Francos y la Cuesta del Rosario, y emprender por ahí su recorrido de regreso a través de Santa María La Blanca y el barrio de San Bernardo.

La Hermandad de San Esteban es de las más afectadas tras los cambios en el Martes Santo, que verá adelantado su horario casi tres horas. Si en 2025 lo hacía a las 17:30 horas, en esta ocasión, saldrá a las 14:40 horas. La corporación de la calle Águilas pasará a ser la segunda en el día, mientras el año pasado ocupaba el quinto lugar.

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Además, este año entra una nueva ficha en el juego, el cambio de sede de Los Javieres, que ha vuelto a la iglesia del Sagrado Corazón. Este traslado ha alterado los recorridos de otras cofradías de la jornada, que han tenido que tirar del mapa para evitar nuevos bloqueos en esta zona de la ciudad. Tal como anunció el Consejo, en un principio, este horario solo será válido para esta Semana Santa. Así, el delegado del día, junto a las corporaciones de la jornada, deberá cerrar un nuevo acuerdo de cara a que todo funcione en la Semana Santa de 2027. La corporación regresará por el Postigo para encontrar su nuevo templo, lo que hará que el Dulce Nombre vata por Francos, evitando la calle Jesús del Gran Poder.

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