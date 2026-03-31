Martes Santo, en directo: Horarios, recorridos y última hora de los tiempos de paso de las cofradías de Sevilla

El cambio en el orden de paso de las hermandades del Martes Santo por la Carrera Oficial vuelve a ser una realidad en 2026. Este es uno de los días que más modificaciones ha experimentado en los últimos años, pero dar con una configuración de la jornada que guste a todas las cofradías no es posible por ahora. De esta forma, y ante la gran cantidad de dificultades la propuesta es: El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz.

Los nazarenos del Cerro del Águila volverán a inaugurar el Martes Santo minutos antes de las doce del mediodía, como viene siendo habitual. La devoción a la Virgen de Los Dolores volverá a dejar momentos únicos en la calle Afán de Rivera. Una cofradía que volverá a transitar por la Cuesta del Bacalao, la calle Francos y la Cuesta del Rosario, y emprender por ahí su recorrido de regreso a través de Santa María La Blanca y el barrio de San Bernardo.

La Hermandad de San Esteban es de las más afectadas tras los cambios en el Martes Santo, que verá adelantado su horario casi tres horas. Si en 2025 lo hacía a las 17:30 horas, en esta ocasión, saldrá a las 14:40 horas. La corporación de la calle Águilas pasará a ser la segunda en el día, mientras el año pasado ocupaba el quinto lugar.

Además, este año entra una nueva ficha en el juego, el cambio de sede de Los Javieres, que ha vuelto a la iglesia del Sagrado Corazón. Este traslado ha alterado los recorridos de otras cofradías de la jornada, que han tenido que tirar del mapa para evitar nuevos bloqueos en esta zona de la ciudad. Tal como anunció el Consejo, en un principio, este horario solo será válido para esta Semana Santa. Así, el delegado del día, junto a las corporaciones de la jornada, deberá cerrar un nuevo acuerdo de cara a que todo funcione en la Semana Santa de 2027. La corporación regresará por el Postigo para encontrar su nuevo templo, lo que hará que el Dulce Nombre vata por Francos, evitando la calle Jesús del Gran Poder.

Ana Ramos Caravaca Imágenes de la Hermandad de San Benito. / Joaquin Corchero - Europa Press / Europa Press Tiempo en Sevilla para el Martes Santo: esta es la previsión de la Aemet El Martes Santo en Sevilla vendrá marcado por un tiempo plenamente estable y primaveral, según los datos de la Aemet. La jornada del último día del mes de marzo estará dominada por cielos completamente despejados durante todo el día, sin presencia de nubes y con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias. El detalle completo del tiempo en este enlace.

Victoria Flores Horarios y recorridos del Martes Santo 2026 en Sevilla: consulta los tiempos de paso de todas las cofradías Un año más, las hermandades del Martes Santo y el Consejo de Hermandades y Cofradías han alterado el orden de la jornada. Este es uno de los días que más cambios ha experimentado en los últimos años, pero parece que no terminan de dar con la tecla. Este año, las corporaciones de la jornada confían en cumplir con los horarios establecidos y, por fin, mantener un equilibrio entre las distintas fórmulas. Horarios y recorridos completos en este enlace.

San Benito desea una buena estación de penitencia a las ocho cofradías del Martes Santo La Hermandad de San Benito y su Junta de Gobierno han querido dirigirse a las cofradías del Martes Santo para desearles una buena y fructífera estación de penitencia. Un mensaje de unidad hacia Dolores del Cerro, San Esteban, Candelaria, Los Javieres, Dulce Nombre, Los Estudiantes, Santa Cruz y la propia San Benito, bajo el lema que las une: 8 cofradías, 1 única hermandad.

Se agota la espera en San Nicolás: los pasos ya están preparados para la estación de penitencia Los pasos de los Sagrados Titulares ya se encuentran dispuestos en el interior de San Nicolás, listos para iniciar su estación de penitencia. La cuenta atrás llega a su fin y la hermandad se prepara para salir a la calle.