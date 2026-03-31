Martes Santos 2026
Un Martes Santo de estreno: estos son los cinco mejores sitios para ver Los Javieres con el nuevo recorrido
Con el traslado a su sede fundacional de la calle Jesús del Gran Poder, los pasos del Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo dejarán nuevas estampas para los cofrades
La Hermandad de los Javieres se encuentra a punto de vivir este Martes Santo un hito histórico con la salida de nuevo de su sede fundacional, la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder. Deja atrás la larga etapa de 49 años vivida en la iglesia de Omnium Sanctorum, en la calle Feria. Por ello, la hermandad estrena un nuevo recorrido lleno de enclaves con encanto y que servirán de marcos idóneos al discurrir del Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo. La salida de la cruz de guía está prevista a las 19.50 y la entrada será aproximadamente a las 01.30.
La salida
A las 19:50 horas la Cruz de Guía de la corporación saldrá a la calle Jesús del Gran Poder para emprender un breve recorrido hasta la plaza de la Campana por la calle Delgado y Trajano.
La plaza del Triunfo
Tras salir de la Catedral, la Hermandad de los Javieres rodeará el primer templo metropolitano por la Plaza del Triunfo en un enclave propicio con los muros del Alcázar, el Archivo de Indias y el monumento a la Inmaculada
El Postigo y el Arenal
Con la noche ya caída sobre Sevilla, el Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo buscarán el barrio del Arenal con sus calles estrechas. El silencio de la cofradía por el arrabal céntrico de la ciudad propiciará momentos que quedarán grabadas en las retinas del público.
La Plaza de la Magdalena
Tras salir del Arenal, la Hermandad de los Javieres buscará su nuevo barrio por la Plaza de la Magdalena. Una plaza coqueta y pequeña que promete emociones fuertes con un gran repertorio en el paso de palio interpretado por la Banda de Julián Cerdán.
La entrada
Pasada la medianoche, la Hermandad de los Javieres regresará a su nueva casa por la calle Jesús del Gran Poder con la luz de los cirios de los más de 300 nazarenos alumbrando a las imágenes titulares
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